الخطوط الإثيوبية تطلق رحلتها الافتتاحية إلى أبوظبي

احتفلت الخطوط الجوية الإثيوبية، بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى أبوظبي من خلال احتفال أقيم في أبوظبي.

وشهد هذا الحدث البارز حضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الخطوط الجوية الإثيوبية، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران.

وقد أكد الحفل التوسع المتزايد لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في منطقة الشرق الأوسط وأهمية هذا الخط الجديد في تعزيز الروابط التجارية والسياحية والثقافية بين إثيوبيا والإمارات .

وخلال الحفل، قال سليمان بيغاشاو، مدير منطقة الإمارات لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية: «إطلاق رحلتنا إلى أبوظبي يمثل خطوة رئيسية في تعزيز وجودنا في المنطقة. هذا الخط الجديد لا يجلب خدماتنا الحائزة على جوائز إلى وجهة جديدة فحسب، بل يوفر أيضاً راحة أكبر لركابنا المسافرين بين أفريقيا والإمارات العربية المتحدة».

وتأتي الرحلة الافتتاحية إلى أبوظبي كجزء من استراتيجية الخطوط الجوية الإثيوبية الأوسع لتوسيع شبكتها العالمية وتعزيز مكانتها ناقلاً دولياً رائداً. ويعكس هذا الخط الجديد التزام الشركة بربط الأشخاص والأسواق والثقافات مع دعم النمو الاقتصادي.