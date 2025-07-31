1.8 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» النصفية بنمو 20 %

أعلنت مجموعة «إن إم دي سي جروب»، المختصة في مجالات الهندسة والتوريدات والبناء والتجريف البحري، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة إيرادات بقيمة 13.4 مليار درهم وبنمو 10% على أساس سنوي.

وارتفع صافي أرباح «إن إم دي سي جروب» بنسبة 20% خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 1.8 مليار درهم، في دلالة واضحة على تحسن هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية، وتواصل المجموعة تحقيق نمو مستقر وفعال بفضل كفاءتها في تقديم حلول متكاملة، عالية الجودة ومصممة خصيصاً لتلبي متطلبات العملاء.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ بلغت 66.2 مليار درهم مدعومة بمشروعات تم ترسيتها بقيمة 15.1 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني، في حين يستمر زخم المشاريع المستقبلية وجاري المشاركة في مناقصات بما يقارب 100 مليار درهم.

وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 971 مليون درهم، ليسجل بذلك نمواً بلغ 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على قوة الانضباط التشغيلي وتعزيز الكفاءة في إدارة التكاليف مع ارتفاع الهوامش الربحية.

كما أتمت وحدة أعمال الخدمات اللوجستية والتقنية «إن إم دي سي ال تى اس» التابعة للمجموعة، خلال الفترة ذاتها، عملية الاستحواذ على حصة بنسبة 70% في شركة «إمداد»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمتخصصة في تقديم خدمات متكاملة لحقول النفط، إذ تعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة أمام المجموعة، وتسهم في تنويع محفظة أعمالها ضمن قطاع خدمات حقول النفط.

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»: إن المجموعة تواصل أداء دورها المحوري في دعم استراتيجية التنمية الصناعية لدولة الإمارات، معتمدين على رؤية طموحة ترتكز على الابتكار والتكامل الصناعي، مؤكداً أن النتائج تعكس الالتزام بدعم القيمة الوطنية من خلال شراكات استراتيجية وتنفيذ محكم، بما يعزز مكانة المجموعة محركاً رئيسياً للنمو الصناعي والاستثماري محلياً وإقليمياً.

من جانبه، أكد المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة، مواصلة تطوير القدرات التقنية، وتسريع وتيرة التوطين، وتعزيز وجود المجموعة في الأسواق ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية باتت تثمر بالفعل فرصاً نوعية وقيمة مستدامة، وفي ظل الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية المتقدمة، تواصل «إن إم دي سي جروب» تصدر المشهد بكفاءة ومرونة، مع التركيز على تقديم حلول دقيقة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.