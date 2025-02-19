ابن طوق: القطاع الغذائي دعامة قوية لنمو الاقتصاد الوطني

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن القطاع الغذائي دعامة قوية ومحرك مهم لنمو الاقتصاد الوطني.

ولفت ابن طوق في كلمته الافتتاحية لقمة " Food500" التي أقيمت على هامش معرض "جلفود" في مركز دبي التجاري العالمي إلى التأثير الاقتصادي الكبير لمعرض "جلفود"، والدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها بوابة تجارية تربط بين الشرق والغرب مشيرا إلى أن صناعة الأغذية والمشروبات ليست فقط دعامة للاقتصاد الإماراتي، بل تشكل محورًا أساسيًا لدعم الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وأوضح معاليه أن معرض "جلفود"، لعب على مدى ثلاثة عقود، دورًا رئيسيًا في تشكيل التوجهات الغذائية العالمية، ودعم الشراكات التجارية، وتحفيز الابتكار، مما عزز من مكانة الإمارات مركزا عالميا للأغذية.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي، والابتكار، والاقتصاد الرقمي قضايا معاصرة بالغة الأهمية، مؤكدًا أن الإمارات تضع هذه التحديات في مقدمة أولوياتها وقال إن القطاع الغذائي دعامة قوية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

وفي ملتقى غرفة تجارة دبي ضمن فعاليات المعرض الذي أدار جلساته سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق الدولية في الغرفة تبادل الأعضاء والجهات المعنية الرؤى حول كيفية استغلال فعاليات مثل "جلفود" لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

وقدمت غرفة تجارة دبي رؤيتها الاستراتيجية وخدماتها المتنوعة وأشار عمر خان، رئيس قسم الأبحاث والبيانات بها إلى الاستثمارات الكبيرة التي شهدها قطاع الأغذية والمشروبات خلال السنوات الأخيرة.