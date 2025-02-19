«أبوظبي الإسلامي» ينجز مشروعاً للاتصال المالي المباشر بين أنظمة الهلال الأحمر الإماراتي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن استكمال مشروع استضافة نظام موحد للاتصال المباشر بين الأنظمة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بنجاح. ويعكس هذا الإنجاز التزام الطرفين بتطوير حلول مالية مبتكرة لتسهيل عمليات السداد الرقمية ودعم المبادرات الإنسانية النبيلة في الإمارات.

صمم المشروع بدقة وعناية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومراكزها التسعة الموزعة على جميع أنحاء الإمارات، واستكمل بنجاح وتم تسليمه في نهاية 2024.

واحتفاءً بهذا الإنجاز، اجتمع عدد من أعضاء فريق القيادة العليا وفرق المشروع من مصرف أبوظبي الإسلامي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فعالية خاصة أقيمت بهذه المناسبة، وسلطت الضوء على الدور المهم للعمل المشترك والالتزام والتعاون في إنجاح هذا المشروع.

وألقى راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كلمة رئيسية في الحدث سلط من خلالها الضوء على أهمية التعاون وتوحيد الجهود للمساهمة في القضايا الإنسانية النبيلة، مشيداً بمصرف أبوظبي الإسلامي وتفانيه ودعمه وجهوده الدؤوبة عبر كل مراحل تنفيذ المشروع.

من جانبه، عرّف مصرف أبوظبي الإسلامي بالمشروع مقدماً لمحة عامة عن تكامل الأنظمة وأهداف المشروع ونطاقه ونتائجه ومزاياه الرئيسية. وتخلل الحدث أيضاً منح شهادات التقدير لأعضاء الفريق من المؤسستين، تقديراً لعملهم الجاد ومساهماتهم البارزة في المشروع.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: تؤكد شراكتنا مع الهلال الأحمر الإماراتي الالتزام الراسخ لدى مصرف أبوظبي الإسلامي بتسخير التقنيات الحديثة لخدمة ودعم الجهود والمبادرات الإنسانية.

ويشكل التنفيذ الناجح لنظام الاتصال المباشر بين الأنظمة دليلاً ملموساً على قوة التعاون والابتكار وأهميتهما لتحقيق نتائج فعالة ومؤثرة. وسيظل مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزماً بتمكين ودعم المجتمعات من خلال حلوله التقنية والمالية المبتكرة وترسيخ الشراكات الهادفة التي تعزز التأثير الإيجابي على المجتمع.