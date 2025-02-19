غرفة الشارقة تبحث ترسيخ العلاقات مع غواتيمالا

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع القطاعين الخاص والحكومي في جمهورية غواتيمالا للارتقاء بمستوى التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات في مختلف القطاعات، بما يعزز من تبادل الخبرات والفرص التجارية بين الشارقة وغواتيمالا.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفداً من غواتيمالا، ضم غابرييلا غارسيا، وزيرة الاقتصاد، وخورخي أرشيلا، سفير غواتيمالا لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية، وعدد من قادة كبرى الشركات المحلية ورؤساء مجموعات ومجالس الأعمال بالإمارة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، بالتركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع، والتكنولوجيا، والتعليم، وأهمية تبادل المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة لتوسيع حضور الشركات الإماراتية والغواتيمالية في الأسواق العالمية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة فرص التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا المستدامة، وتبادل المعرفة في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الزراعية، لا سيما في ظل تركيز الجانبين على تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الأمن الغذائي وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.