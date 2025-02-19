«دو» أول شركة محلية تطلق الاتصال الصوتي على شبكات الجيل الخامس

حققت شركة «دو» إنجازين جديدين في مسيرة عملها الناجحة، ورحلتها في مجال تطوير شبكات الاتصالات المتقدمة، حيث أعلنت الشركة إطلاق خدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس تجارياً لأول مرة في الإمارات.

بالإضافة إلى حصولها على الشهادة الكاملة من كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية بتوافق شبكتها مع تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلة، لتعد بذلك أول شركة إماراتية تحصل على هذا الاعتماد، مما يرسخ مكانتها القيادية لقطاع الاتصالات في الإمارات، وواحدة من أهم مزودي خدمات شبكة الجيل الخامس في العالم.

وتلبي تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلة من «دو» المتطلبات المتطورة للعملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء، من خلال تمكين المرحلة الجديدة من التحول الرقمي والابتكار في جميع أنحاء الإمارات. ومن خلال العروض المتنوعة، التي تشمل أحدث الأجهزة.

وأفضل الخدمات، تضمن «دو» لعملائها البقاء في طليعة التطور التكنولوجي، والاستعداد لإطلاق العنان للميزات، التي توفرها شبكة الجيل الخامس، التي تعد الأساس، الذي ترتكز عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة وتكنولوجيا الواقع المعزز والاتصالات المتكاملة.

وخلال هذه المرحلة المتطورة من انتشار تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس تقدم «دو» مجموعة واسعة من الخدمات المميزة لقطاعي الأفراد والمؤسسات، حيث يمكنهم الآن الاستفادة من تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلة في جوانب عملية متنوعة، وتجربة الإنترنت بسرعات أعلى عند تحميل الملفات أو تنزيلها، وتحقيق زمن استجابة فائق، وتعزيز جودة الاتصالات باستخدام تقنية الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد.

والتي ترفع من مستوى جودة المكالمات الصوتية، وتدعم التطبيقات والخدمات، التي تحتاج سرعة استجابة أعلى وأكثر تطوراً. وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة نحو تفعيل قدرات شبكة الجيل الخامس بشكل كامل في قطاعات متعددة، من بينها المدن الذكية، الرعاية الصحية، التعليم، والترفيه.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: «إن التزامنا بتطوير وتعزيز شبكتنا إلى أعلى المعايير أسفر عن حصولنا على شهادة شبكة الجيل الخامس المستقلة، وهو ما يضمن لعملاء «دو» خدمات اتصالات أكثر تطوراً، وتجارب رقمية لا مثيل لها، بما يؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتقديم أفضل خدمات الاتصالات في الإمارات».

من جانبه، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: «إن شبكة الجيل الخامس المستقلة، وخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، تمثلان نقطة محورية كبيرة في مهمتنا، لتقديم خدمات استثنائية وحلول مبتكرة لعملائنا».