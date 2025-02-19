1000 علامة تجارية بمعرض دبي للقوارب اليوم

ينطلق، اليوم، معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ 31 في دبي هاربر، وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 1,000 علامة تجارية، وما يزيد على 200 يخت ومركبة مائية، وتستمر فعاليات النسخة 31 من المعرض حتى 23 فبراير.

حيث يستقطب مشاركين وزواراً من 55 دولة، بينها إيطاليا وهولندا وسويسرا. وتشهد النسخة الحالية ميزات جديدة تواكب التطلعات، مع تركيز متزايد على العقارات الفاخرة، استجابة للطلب المتنامي على أسلوب الحياة الفريد في المراسي.

كما يدعم المعرض الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مركز الابتكار، الذي يوفر منصة من أحدث الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع. ويتضمن المعرض أيضاً قسماً جديداً للوساطة البحرية، بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة مثل Bush & Noble، إلى جانب ركن العافية، الذي يتيح لطاقم القوارب وقباطنتها فرصة التواصل، وتبادل الخبرات حول تعزيز الصحة الجسدية والنفسية في هذا المجال.

وتستقطب هذه الدورة جهات عارضة وزوار من 55 دولة، بما فيها إيطاليا وهولندا وسويسرا. وسجل المعرض نمواً ملحوظاً منذ دورته الأولى، ليشكل منصة مهمة تربط بين قادة القطاع والمبتكرين وخبراء اليخوت، مما يرسخ مكانة دبي بوصفها عاصمة دولية لليخوت، وأنماط الحياة البحرية.

ويشمل برنامج الفعالية لعام 2025 مجموعة من الأنشطة في عالم اليخوت، واليخوت الفاخرة والرياضات المائية، وقطاع الرفاهية ونمط الحياة المتنامي، والأدوات والمعدات البحرية، وغيرها الكثير. ويمكن للزوار التعرف على منتجات من أبرز العلامات المشاركة مثل مجموعة فيريتي وسان لورينزو وجلف كرافت وبينيتي وفيدشيب ولورسن.

العالمية والإقليمية

وتعتزم جلف كرافت، العلامة الإماراتية المحلية والمصنّعة لليخوت الفاخرة وأحد أبرز المشاركين في الفعالية منذ دورتها الأولى، الكشف عن 11 قارباً فاخراً للمرة الأولى، واستعراض ستة قوارب أخرى.

وتطلق العلامة لأول مرة قوارب من طرازات ماجيستي ونوماد، وتستعد لتسجيل رقم قياسي من عمليات الإطلاق، ليكون عام 2025 استثنائياً على صعيد نمو أعمال الشركة. كما تخطط جلف كرافت للكشف عن قارب ماجيستي 100 تراس للمرة الأولى عالمياً، والذي تم الإعلان عنه خلال مهرجان كان العام الماضي.

وتعود فعالية سوبركار أفنيو إلى المعرض لتمنح فرصة مشاهدة مجموعة فريدة من السيارات المذهلة، بما فيها كوينيجسيج ريجيرا وباجاني هوايرا وبوغاتي شيرون ولامبورجيني كونتاش وفيراري لافيراري وماكلارين سبيد تيل.

كما يحتضن المعرض منطقة الرياضات المائية، مع عروض تستقطب عشاق التشويق، بما فيها رياضتي الجيت سكي والفلاي بورد. ويمكن للضيوف زيارة منطقة «إماراتي بفخر»، التي تسلط الضوء على الشركات والمنتجات البحرية المبتكرة في الإمارات، والتي تمثلها دولياً.