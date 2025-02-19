«يوم أرجنتيني» في ضيافة غرفة رأس الخيمة

نظّمت غرفة تجارة رأس الخيمة لقاء أعمال مع وفد تجاري من جمهورية الأرجنتين، بعنوان «اليوم الأرجنتيني» بهدف رصد آفاق التعاون الاستثماري والتجاري مع جمهورية الأرجنتين، وتعزيز الشراكات الفاعلة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المُتبادل، خاصة قطاع المواد الغذائية.

شهد اللقاء الذي أقيم في مقر الغرفة، يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، النائب الأول لرئيس الغرفة، الدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة، وخورخي أوجستين أرامباري سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، رئيس الوفد.

وأكّد يوسف إسماعيل، في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء على عمق العلاقات الإماراتية الأرجنتينية، لافتاً إلى أنها تستند إلى تاريخ طويل من العمل المثمر والتنسيق المشترك، لا سيما أن الأرجنتين تٌعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهمّاً لدولة الإمارات بمنطقة أمريكا اللاتينية.

معرباً عن تطلعه إلى تضافر الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة، للسير بالعلاقات الثنائية الاقتصادية نحو مستويات أمثل من التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين رأس الخيمة والأرجنتين، وبالشكل الذي يرتقي بها إلى مستويات تلبي الطموحات والإمكانات على أوسع نطاق.

كما أشار إلى حرص دولة الإمارات على توفير المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة لتهيئة المناخ المناسب للأعمال وتحفيز الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري، وهو ما نتج عنه صدارة دولة الإمارات العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، حتى باتت الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية.