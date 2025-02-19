تعاون بين «دراجون أويل» و«شلمبرجير» لتطوير البحث والإنتاج بخليج السويس

أكدت شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، حضورها كشريك استراتيجي رئيس في دعم قطاع الطاقة المصري، عبر سلسلة من الاتفاقيات التقنية والتوسعية خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2025)، الذي تختتم فعالياته اليوم في القاهرة.

وخلال فعاليات اليوم الثاني من الحدث، وقعت شركة دراجون أويل مذكرة تفاهم مع شركة شلمبرجير لخدمات النفط والطاقة، لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال تكنولوجيا البحث والإنتاج، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، تحسين الإنتاج، والمسح الزلزالي المتقدم.

وتم توقيع المذكرة بحضور أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وطارق رزق، رئيس شركة شلمبرجير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، التقى خلال افتتاح فعاليات المعرض بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية المشاركين، كما زار منصة شركة «دراجون أويل»، وكان في استقباله، أحمد بطي المحيربي وعلي الجروان، الرئيس التنفيذي لـ «دراجون أويل».