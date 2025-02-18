"إيدج" تكشف عن أنظمة رادار و حرب إلكترونية و كهروبصرية خلال آيدكس

كشفت "إيدج" عن سلسلة جديدة من أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء خلال معرض ومؤتمر"آيدكس 2025.

تمثل هذه الأنظمة المتطورة توسعاً هائلاً لمحفظة "إيدج" وترسّخ مكانتها رائدة لتقنيات الاستشعار والتكنولوجيا الكهرومغناطيسية عالية الأداء التي تعدّ ضرورية في ميادين العمليات الحديثة.

وتطلق "إيدج" مجموعتها الأكثر تقدماً من الرادارات وأنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء لتوسّع بسلاسة نطاق محفظتها العابرة للمجالات.

وضمن فئة الرادارات، تقدّم إيدج مجموعة "نيموس"، الرادارات متعددة التهديدات والنشطة وذات مصفوفات المسح الإلكتروني، والمصممة لمجموعة واسعة من عمليات جمع المعلومات والرصد وتحديد الأهداف والاستطلاع.

وتعرض إيدج لأول مرة الجيل المقبل من رادارات "توّاق" الأرضية ثلاثية الأبعاد، المزودة بقدرات متقدمة مبنية على الذكاء الاصطناعي.

وتسلط "ايدج" الضوء على مجموعة "مرصاد" من أنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء المتقدمة، المصممة للرصد والاستهداف عالي الدقة عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية.

وتعمل مجموعة "مرصاد"، المزودة بأحدث تكنولوجيا التصوير والتتبع وتحديد الأهداف بالليزر، على تحسين الوعي الظرفي والفعالية التشغيلية، مما يوفر أداءً متفوقاً في أصعب البيئات.

وفي مجال الحرب الإلكترونية تكشف "ايدج" عن نوعين جديدين من نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية "جي بي إس إس بروتيكت" المضاد للتشويش، هما "جي بي إس – بروتيكت 4" و"جي بي إس – بروتيكت 8".

ويستفيد النظامان الجديدان من معالجة الإشارات الرقمية المتقدمة وتقنية هوائي المصفوفة، ما يحمي أجهزة استقبال نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لدى المستخدمين بفعالية من التداخل في الترددات الراديوية.

كما تطلق إيدج نوعين جديدين من نظام "سكاي شيلد" المضاد للطائرات دون طيار، هما "سكاي شيلد-إن" للتطبيقات البحرية و"سكاي شيلد-تي" المثبت على مقطورة، والمصممان لتحديد الطائرات دون طيار والتشويش على قنواتها المخصصة للقيادة والتحكم ضمن النطاق الكامل لطيف نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

بينما يُعدّ "بوردر شيلد"، الذي تعرضه "إيدج" لأول مرة خلال آيدكس 2025، نظاماً جديداً شاملاً للمراقبة ومصمماً للتفوق في عمليات أمن الحدود.

ويتميز نظام "بوردر شيلد" بالكشف الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن الطائرات دون طيار والأفراد والمركبات حتى 15 كم، ويدمج نظاماً خلوياً عالي الطاقة (عبر نطاقات ترددات GMS و UTMS و LTE و 5G NSA)، وكاميرا بصرية حرارية، وراداراً عالي الدقة، ونظام قيادة وتحكم لتوفير وعي ظرفي مستمر وآني على حد سواء. ويرتكز توسّع "إيدج" إلى مجال أهم تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار والبصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء على الدمج الاستراتيجي للخبرات ضمن قطاع التكنولوجيا والابتكار المؤسس مؤخراً.

وجرى تصميم ذلك القطاع بهدف تسريع الابتكار، وتحسين الإنتاج عبر مراكز التميز المخصصة، وتحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول قابلة للاستخدام.

وبصفته مبادرة استراتيجية، يرتقي القطاع بالكفاءة والسيادة والريادة التكنولوجية، مما يرسّخ مكانة إيدج مجموعة رائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا الدفاع.