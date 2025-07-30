مفاجآت صيف دبي تقدم أسبوعاً جديداً من الصفقات اليومية

تواصل مفاجآت صيف دبي 2025 تقديم عروض مذهلة، خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى، مع أسبوع جديد من الصفقات اليومية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى 7 أغسطس، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية تخفيضات كبيرة، تصل إلى 90 في المئة لمدة يوم واحد فقط على منتجات الأزياء، والجمال، والأجهزة الإلكترونية، والمجوهرات، وغيرها.

وسيتم الكشف عن كل مفاجأة قبل 24 ساعة فقط من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني، وعبر حساب DubaiFestivals@ على إنستغرام وتيك توك.

ويقدم متجر ستيف مادن في سيتي سنتر ديرة عرضاً ترويجياً رائعاً يوم الخميس 31 يوليو، حيث تبدأ أسعار جميع المنتجات المعروضة في المتجر من 149 درهماً، من الأحذية النسائية المميزة، إلى الأحذية الرياضية اليومية، والحقائب الأساسية.

وتُقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.