1.35 مليار استثمارات أجنبية في مجال الأغذية بدبي منذ 2020

نظمت غرفة دبي العالمية، لقاء أعمال على هامش معرض «جلفود 2025»، أكبر مؤتمر ومعرض للأغذية في العالم والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.

وبمشاركة 415 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، تم خلال اللقاء استعراض أحدث البيانات وأبرز التوجهات التي يشهدها القطاع في الدولة.

كما سلط اللقاء الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمحور رئيسي على خارطة تجارة وإنتاج الأغذية والمشروبات في العالم.

نمو متواصل

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: يسجل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً متواصلاً، ويأتي ذلك في ظل تزايد عدد السكان وازدهار قطاع السياحة والضيافة.

بالإضافة إلى التركيز الحكومي على ابتكار حلول نوعية تواكب ارتفاع الطلب المتواصل على المنتجات الغذائية. كما تشكل البنية التحتية واللوجستية المتطورة وبيئة الأعمال المتطورة عوامل حيوية ترسخ مكانة دبي محوراً عالمياً رئيسياً للصناعات الغذائية.

وخلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة «يورومونيتر» أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.3 مليار دولار (60 مليار درهم).

فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 12.2% في الفترة 2025-2028.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع خدمات الطعام في الدولة من 17.2 مليار دولار (63.1 مليار درهم) في 2023 إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) بحلول 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.7%.

جاذبية استثمارية

وكشف العرض التعريفي أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 370.3 مليون دولار (1.35 مليار درهم) منذ 2020 وحتى 2024، بحسب بيانات «إف دي آي إنتليجنس».

وأشار العرض التعريفي إلى أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم «ريستورانت تيك» على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2020 - 2024.

حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة 932.1 مليون دولار في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات «بتشبوك». وحلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال الفترة ذاتها، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 386.1 مليون دولار.

أغذية طازجة

وتوقع العرض التعريفي أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.1 مليارات دولار في 2024 إلى 11.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 4.48%، وتستحوذ اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة.

حيث بلغت قيمة مبيعات اللحوم بالتجزئة 2.9 مليار دولار في 2024، مع توقعات أن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.5% في الفترة من 2024 – 2029.

وتأتي الخضار في المرتبة الثانية بمبيعات بقيمة 2.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 4.2% في الفترة ذاتها وفقاً لبيانات «يورومنيتور».

أغذية معلبة

ولفت العرض التعريفي إلى توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 7.2 مليارات دولار في 2024 إلى 9 مليارات دولار في 2029، لتسجل بذلك معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 4.53%. وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية (على غرار الذرة والأرز والقمح) على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة.

حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية الأساسية العام الماضي 2.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 4.9% في الفترة من 2024-2029، تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان بمبيعات قيمتها 2.2 مليار دولار في 2024، مع معدل نمو سنوياً مركباً 3.8% في الفترة ذاتها.

مشروبات

وتوقع العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.7 مليار دولار في 2024 إلى 2.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.7%. وتستحوذ المياه المعبأة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة.

حيث سجلت مبيعات بقيمة 667 مليون دولار في 2024، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.7% في الفترة من 2024 – 2029، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 401 مليون دولار.