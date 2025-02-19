«بيكانيرفالا» تعتزم بناء منشأة تصنيع للأغذية في دبي

أعلنت «بيكانيرفالا» العالمية العاملة في إنتاج الحلويات والوجبات الخفيفة الهندية عن استثمار بقيمة 33.7 مليون درهم، لتطوير منشأة جديدة لتصنيع الأغذية في مجمع الصناعات الوطنية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

أُعلن عن المنشأة الجديدة على هامش معرض الخليج للأغذية 2025؛ وتمتد على مساحة تزيد على 161 ألف قدم مربعة، وستكون مركزاً إنتاجياً مهماً لمطاعم «بيكانيرفالا» ومطابخها المخصصة لطلبات التوصيل وشركائها.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج أواخر العام 2026 بقدرة إنتاج سنوية أولية، تصل إلى1,300 طن متري، ويتوقع أن تتضاعف هذه القدرة لتصل إلى2,700 طن متري بحلول العام 2030.