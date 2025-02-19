12 شركة تونسية متخصصة في زيت الزيتون تستهدف التوسع من دبي

تشارك 12 شركة تونسية متخصصة في تصدير زيت الزيتون المعلب في معرض «جلفود 2025»، في مشاركة سنوية جديدة، يقودها المركز الفني للتعبئة والتغليف بوزارة الصناعة التونسية، في إطار البرنامج الوطني للنهوض بزيت الزيتون المعلب.

وافتتح سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس، الجناح المخصص للترويج للمنتجات الغذائية التونسية في المعرض، بما ذلك الجناح المخصص لزيت الزيتون، بحضور أبولبابة زبيدي، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي.

ونرجس مصلح، المديرة العامة للمركز الفني للتعبئة والتغليف، وحميدة بلقايد، المديرة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، ورياض عطية، مدير عام مساعد في مركز النهوض بالصادرات التونسية.

وتهدف المشاركة في معرض «جلفود 2025» لدعم صادرات زيت الزيتون التّونسي المعلب نحو أسواق الخليج العربي، والتي تعتبر من الأسواق الواعدة لتصدير زيت الزيتون التونسي، إضافة إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند والاتحاد الأوروبي.

وسجلت تونس إنتاجاً قياسياً لزيت الزيتون في موسم 2023/ 2024، محققة 220 ألف طن، وتصدير 195,368 طناً إلى أكثر من 60 دولة، كما سجلت عائدات التصدير زيادة تقدر بـ 51% مقارنة بالموسم السابق، مع ارتفاع الكميات المصدرة من الزيت المعلب بـ 46%.

وتعد تونس في مقدمة الدول بالعالم في إنتاج زيت الزيتون البيولوجي، الذي قدرت صادراته الموسم الماضي بـ 41,245 طناً، ما رسخ مكانتها كونها أكبر مصدر لزيت الزيتون البيولوجي في العالم.