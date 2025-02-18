آيدكس 2025 .. الكشف عن "برسبترا" و"سالوكي" لتقنيات الطيران المستقلة المتطورة

أعلنت "أداسي"، الشركة المتخصصة في تصنيع أنظمة الطائرات المسيرة تبنيها تقنيتين متقدمتين أطلقتهما " فنتشر ون " في أبوظبي، بدعم من معهد الابتكار التكنولوجي.

تم تطوير هذه الحلول الرائدة في معهد الابتكار التكنولوجي لتوفير مستويات غير مسبوقة من الأمان والدقة في العمليات الجوية، حتى في البيئات الأكثر تعقيدًا.

جرى توقيع اتفاقية في هذا الصد بين "فنتشر ون" و"أداسي" ومعهد الابتكار التكنولوجي خلال فعاليات "آيدكس 2025"، أكبر معرض دفاعي في الشرق الأوسط تم بموجبها الكشف رسميًا عن التقنيتين الجديدتين وتشملان “برسبترا” وهو نظام ملاحة بصري متطور يعمل دون الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، و"سالوكي"وهو نظام تحكم ذكي ومتقدم للرحلات الجوية المستقلة.

يأتي"برسبترا" بوصفه حلا مبتكرا يعتمد على تقنيات الملاحة البصرية، ما يتيح للطائرات المستقلة تنفيذ مهامها بكفاءة وموثوقية دون الحاجة إلى إشارات الأقمار الصناعية.

فيما يعد "سالوكي" نظام تحكم جوي متطورا يعتمد على مفهوم "الثقة الصفرية" ما يضمن تشغيلًا آمنًا وفعالًا للطائرات المستقلة في البيئات التشغيلية الديناميكية ويدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمعالجة البيانات بصورة فورية وذكية، مما يعزز من كفاءة التشغيل والاستجابة الفورية للمتغيرات.

وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي - معهد الابتكار التكنولوجي إن برسبترا تتميز بقدراتها على الملاحة دون الحاجة إلى نظام تحديد المواقع في حين تتميز سالوكي بهندستها المتقدمة القائمة على مبدأ الثقة الصفرية وتعد قفزة نوعية في تقنيات الملاحة المستقلة وتحظى بالقدرة الهائلة على إحداث تحول في مختلف القطاعات.

وأضافت أن هذه التقنيات تتمتع بتطبيقات عملية واسعة النطاق بدءاً من دعم السفر الآمن في الرحلات التجارية إلى تمكين عمليات البحث والإنقاذ عبر الملاحة الدقيقة، وحتى تسهيل خدمات توصيل الطرود بالطائرات المسيرة في المدن المزدحمة موضحة أن مرونتها تجعلها أداة حيوية في المجال الدفاعي كونها تضمن عمليات آمنة وموثوقة حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

وقالت إن هذا التعاون يعكس التزامنا بتطوير تقنيات متقدمة مزدوجة الاستخدام تخدم الاحتياجات المدنية والدفاعية، مع تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في أنظمة الملاحة المستقلة من الجيل القادم.

من جهته أكد جمعة الكعبي - الرئيس التنفيذي لأداسي السعي إلى دمج أحدث التقنيات المتطورة والمجربة ميدانياً لضمان تشغيل طائرات أداسي المسيرة بأقصى درجات الدقة والمرونة والأمان، حتى في أكثر البيئات تعقيداً موضحا أن برسبترا وسالوكي تقدمان بالضبط ما تحتاجه الطائرات المسيرة من إمكانات.

من جانبه أعلن معهد الابتكار التكنولوجي تعاونه مع الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير منهجيات متقدمة لتصميم الممرات الجوية، بما يسهم في تحسين سلامة الطيران وتقليل المخاطر التشغيلية في البيئات الحضرية المعقدة.

يأتي هذا التعاون استكمالًا للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الملاحة الجوية، حيث تواصل "فنتشر ون" ومعهد الابتكار التكنولوجي، التابعان لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، قيادة مسيرة البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار التقني عالميًا.

في المقابل، تواصل "أداسي"، إحدى شركات مجموعة "إيدج"، ريادتها في تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة، مما يعزز من قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.