2.54 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» النصفية بنمو 21%

سجلت شركة «أدنوك للحفر» صافي ربح قدره 2.54 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 21% مقارنة بـ2.09 مليار درهم، تم تحقيقها في الفترة المقابلة من عام 2024، وارتفعت الإيرادات 30% على أساس سنوي إلى 8.71 مليارات درهم، مقارنة بـ6.7 مليارات درهم، في النصف الأول من 2024.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليارات درهم بنسبة نمو 19% على أساس سنوي، واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح بقيمة 217 مليون دولار (796.4 مليون درهم) للربع الثاني من عام 2025.

وأعلنت الشركة عن تعزيز النمو المرن حتى عام 2040 وما بعده بفضل إضافة عقود جديدة بقيمة 17.63 مليار درهم في النصف الأول للعام 2025 والدخول المدروس والمتنامي إلى أسواق جديدة.

وأعلنت شركة أدنوك للحفر، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، حيث حققت الشركة نتائج قياسية في الإيرادات، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الربح، وحافظت على زخم نجاحاتها القوي من خلال تعزيز عائدات المساهمين والاستمرار في التوسع على المستوى الإقليمي.

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «تؤكد النتائج المالية القياسية التي حققناها في النصف الأول للعام 2025 قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته. وسنستمر في جهودنا لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائية، وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة لمساهمينا، وتنفيذ خططنا المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن التزامنا الراسخ بتنفيذ استراتيجية نمو متكاملة وطموحة ومرنة، تركز على التوسع المدروس وتبني التقنيات الحديثة. وفي ضوء زخم هذه النجاحات المستمرة، كلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق أهداف النمو للعام بأكمله».

وأضاف: «أثبتت "أدنوك للحفر" قدرتها على النمو على امتداد جوانب ومجالات أسواق الطاقة، واستناداً إلى أدائنا المالي القوي المدعوم بتدفقات نقدية كبيرة وأرباح متنامية وعائدات مستقبلية واضحة، لدينا قناعة راسخة بقدرتنا على الاستمرار في توفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار (حوالي 5 فلوس للسهم) للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات في النصف الثاني من شهر أغسطس من عام 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى 8 أغسطس من العام نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائد ثابت ومتنامٍ للمساهمين.

وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.