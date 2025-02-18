التخطيط للتقاعد يتصدر الأهداف المالية للمدخرين في الإمارات

كشفت الصكوك الوطنية شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، اليوم، عن نتائج الاستطلاع السنوي الذي تجريه في نهاية كل عام لتسليط الضوء على تطلعات المدخرين المالية للعام المقبل.

وأظهرت النتائج أن التخطيط للتقاعد ما زال يتصدر قائمة القرارات المالية للعام الثاني على التوالي، تليه زيادة المدخرات الحالية ثم الادخار لشراء شيئ ذو قيمة عالية مثل منزل أو سيارة، وهو ما يعكس النمو الملحوظ للوعي بأهمية التخطيط المالي المبكر والإستراتيجيات الذكية للادخار.

ووفقاً للاستطلاع، حدد 40% من المشاركين أنهم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم المالية لعام 2024، بينما أشار 45% منهم إلى أنهم حققوا جزءاً من هذه الأهداف.

كما أبدى المشاركون مستويات مختلفة من الثقة بشأن خططهم لعام 2025، حيث أكد 36% منهم ثقتهم التامة في تحقيق أهدافهم المالية.

وعلى مستوى الفئات العمرية، لوحظ نمو في الثقافة المالية حيث أبدى 40% من الجيل Z و36% من جيل الألفية ثقة أعلى في تحقيق أهدافهم المالية مقارنة بـ 32% من الجيل X.

كما أظهرت النتائج أن 42% من الرجال في المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم المالية، مقارنة بـ 33% من النساء.

وفي المقابل، أبدت 78% من النساء ميلاً أكبر للاستعانة بالمستشارين الماليين أو استخدام أدوات التخطيط المالي، مقارنة بـ 76% من الرجال.

ورغم ذلك، ركز كلا الجنسين على التخطيط للتقاعد وزيادة المدخرات كأولوية مالية.

كما أبدى 94% من الإماراتيين اهتمامهم بالاستعانة بالمستشارين الماليين أو استخدام أدوات التخطيط المالي لتحقيق الاستقرار المالي في المستقبل، مقارنة بـ 77% من المقيمين في الدولة.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن هذه النتائج تعكس النمو الملحوظ في التزام الأفراد في الدولة بتحقيق أهدافهم المالية وتزايد وعيهم بأهمية التخطيط المالي، وخصوصا أهمية التخطيط المبكر للتقاعد.