وفد مقدونيا الوسطى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات

أكد برانيسلاف بريليفيتش، نائب محافظ إقليم مقدونيا الوسطى لشؤون التوسّع الخارجي، التزام الإقليم بتعزيز العلاقات التجارية مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تُعدّ سوقاً رئيسياً لصادرات الأغذية اليونانية، خاصة مع تقدمها في تحقيق الأمن الغذائي.

وقام وفد مقدونيا الوسطى بزيارة إلى "ماركت الواجهة البحرية للمأكولات الطازجة"، على هامش معرض الخليج للأغذية “جلفود 2025”، أكبر معرض عالمي سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات.

وضمّ الوفد، ديميتريوس ثوموبولوس، مستشار وزير الشؤون الاقتصادية والتجارية، وجورج كيفالاس، نائب محافظ الاقتصاد الزراعي، وكوستانتينوس تيرتيفانيديس، المدير العام للاقتصاد الزراعي والطب البيطري، إضافة إلى عدد من ممثلي قطاع الأغذية في اليونان.

وأشاد بريليفيتش بتطور المرافق والبنية التحتية لـ “ماركت الواجهة البحرية”، مؤكداً أنها تعكس التزام إمارة دبي بتطوير قطاعها الغذائي وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز دولي لتجارة المنتجات الطازجة.

وتهدف الزيارة إلى فتح آفاق جديدة أمام منتجي الأغذية في اليونان وتعزيز التعاون مع سوق دبي المزدهر.

وتُعدّ مقدونيا الوسطى ثاني أكبر منطقة في اليونان وأحد أكبر منتجي الزراعة والمأكولات البحرية، حيث تسهم بنسبة 70% من إنتاج الفواكه الشجرية في البلاد، و85% من إنتاج الأرز، و29% من الإنتاج السمكي.

وفي عام 2024، استوردت الإمارات نحو 2,000 طن من المنتجات الغذائية اليونانية كما بلغت صادرات الأغذية المُعالجة 960 طناً من المعجنات، و420 طناً من الأرز، و360 طناً من المعكرونة، مما يعكس مكانة اليونان كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية عالية الجودة.