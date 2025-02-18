وزارة المالية تطلق شهادة تخصصية في المعايير المحاسبية لتعزيز الكفاءات المالية

أطلقت وزارة المالية شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام "IPSAS"، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA"، عبر برنامج تدريبي في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالي، بحضور موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بما في ذلك المدراء الماليين، ورؤساء الأقسام المختصين في المالية والمحاسبة، والمحاسبين.

ويأتي إطلاق هذه الشهادة وفق بيان صحفي صادر اليوم، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي، وحرص الوزارة على تعزيز شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة، والتزاماً منها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الكفاءات المالية.

ويهدف إطلاق الشهادة إلى تلبية احتياجات المختصين في المجالات المالية والمحاسبية على مستوى الحكومة الاتحادية، من خلال تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التحليلية والفنية والتعامل مع التحديات المحاسبية المعقدة، وضمان الامتثال للمعايير العالمية في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية، حيث تستهدف تأهيل وتخريج 100 موظف مختص في الحكومة الاتحادية خلال عام 2025.

وقالت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيلة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن إطلاق شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، يعكس التزام وزارة المالية بتعزيز الكفاءة المالية، ورفع مستوى الشفافية في إعداد التقارير المالية الحكومية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لدعم التحول نحو المعايير المحاسبية الدولية وتعزيز الحوكمة المالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية، كما أن تأهيل الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية وفق أحدث المعايير العالمية، يعزز من جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويدعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية، ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية، الذي أطلقته وزارة المالية مؤخراً، بهدف تزويد المحاسبين والماليين في الحكومة الاتحادية بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية في المعايير المحاسبية القائمة على أساس الاستحقاق.

وتسهم الشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، في تمكين الموظفين الحكوميين من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بأسلوب يعزز الشفافية والكفاءة المالية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير المالية ودقة البيانات المستخدمة في صنع القرار.

يذكر أن هذه الورشة تأتي كجزء من مذكرة الشراكة التي وقعتها وزارة المالية مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA في نوفمبر 2024، والتي تتضمن إطلاق ثلاث شهادات تخصصية خلال عامي 2024 و2025، هما شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام CERT IPSAS وشهادة المالية العامة CERT PF وشهادة الاستدامة المالية التخصصية CERT SF.