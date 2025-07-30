طيران الإمارات تحذر من عملية احتيال بانتحال اسمها على مواقع التواصل

حذرت «طيران الإمارات» من انتشار حملة إعلانات احتيالية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى خداع المستخدمين من خلال توجيههم نحو شراء تذاكر مزيفة، أو مشاركة معلوماتهم الشخصية، أو النقر على روابط خبيثة.

وقالت شركة طيران الإمارات في تدوينة عبر موقع التواصل «اكس» إنها رصدت أخيراً انتشار تلك الحملة، وإن هذه الإعلانات المضللة تستخدم روابط مزيفة، وتصميمات بصرية مشابهة للهوية الرسمية لطيران الإمارات، كما تلجأ إلى استغلال العلامات التجارية والعناصر البصرية الخاصة بالشركة.

وأضافت: «لحماية عملائنا والحفاظ على سلامة علامتنا التجارية، قررنا إيقاف جميع حملاتنا الإعلانية مؤقتا على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعمل حاليا مع مزودي المنصات على رصد هذه الإعلانات وإزالتها بسرعة – وغالبا خلال دقائق من ظهورها».

وأكدت طيران الإمارات في بيان وجهته إلى عملائها أن «سلامتكم هي أولويتنا القصوى» مشيرة إلى أهمية البقاء في حالة يقظة، والتحقق من أي محتوى مشبوه قبل التفاعل معه

كما نصحت طيران الإمارات الجمهور بضرورة توخي الحذر والنظر إلى جميع الإعلانات والاتصالات الرسمية للشركة التي يتم مشاركتها حصريًا عبر قنواتها الرسمية.