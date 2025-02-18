«تسمير إنديجو» تطلق أول مشروعاتها في دبي

كشفت شركة تسمير إنديجو العقارية، عن إطلاق مشروع سكوير إكس ريزيدنس، وهو الأول لها في دولة الإمارات ويقع المشروع في قرية جميرا الدائرية، ويضم 170 وحدة سكنية متنوعة بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وقد تم بيع 60 % من وحدات المشروع مسبقاً.

وقال خيزر أتلاف، رئيس إنديجو العقارية: «شهدت سوق العقارات في دبي انتعاشاً ملحوظاً خلال عام 2024 بنسبة نمو سنوي بلغت 30 % في عدد المعاملات، محققة أرقاماً قياسية في المبيعات والأسعار والرهن العقاري وإطلاق المشاريع الجديدة. وسجّلت السوق أكثر من 10 آلاف عملية بيع عقارية في قرية جميرا الدائرية، مما يؤكد مكانة هذه المنطقة كواحدة من أكثر الوجهات العقارية نشاطاً في دبي». وتمتلك تسمير إنديجو العقارية رؤية قوية لمستقبلها، مع خطط تطوير تمتد على مساحة 500,000 قدم مربعة، وطموحاً للوصول إلى خمسة ملايين قدم مربعة من التطوير خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويتيح المشروع سهولة الوصول إلى مراكز المال والأعمال والوجهات الترفيهية ووسائل النقل الرئيسية في دبي. الاستدامة أيضاً في جوهر تصميم SquareX Residence، حيث يتميز بعزل مجوف، وعزل صوتي للحفاظ على الطاقة، وممرات هوائية طبيعية بنسبة 30 %، واستخدام تقنية الزراعة المائية في تنسيق الحدائق، بالإضافة إلى محطات شحن المركبات الكهربائية.