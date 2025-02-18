«ريبورتاج العقارية» توقع مذكرة تفاهم مع «رودا» الباكستانية بمليار درهم

وقعت مجموعة ريبورتاج العقارية مذكرة تفاهم مع شركة «رودا» الباكستانية، بهدف تطوير مشاريع عقارية بجودة عالمية.

وتضيف الشراكة، من خلال استثمارات بقيمة مليار درهم، مزيجاً من الأبراج الشاهقة والمنازل، في لاهور كمرحلة أولى، تليها توسعات كبيرة في إسلام آباد، وكراتشي، وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في السوق الباكستانية.

وتم الكشف عن تفاصيل الشراكة في أبوظبي، خلال اللقاء الذي جمع أندريا نوسيرا، العضو المنتدب في مجموعة ريبورتاج، وعمران أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «رودا آند سي بي دي»، ما يدشن لمرحلة جديدة من النمو المتسارع والتطور في السوق العقاري الباكستاني.

ومن المقرر إطلاق مشروع «ريبورتاج سكايلاين تاورز» في 22 فبراير 2025، داخل مجمع «تشاهار باغ رودا»، الذي يمثل أكبر مدينة على ضفاف نهر في العالم، حيث تم تصميم المشروع لتطوير تجربة سكنية بمعايير دولية، ما يسهم في إعادة رسم ملامح لاهور، ويرتقى بالمشهد العقاري في المدينة.

وقال أندريا نوسيرا: «نسعى من خلال مشروع «ريبورتاج سكايلاين تاورز» إلى تقديم تجربة سكنية عالمية المستوى، وتعزيز وجودنا في سوق العقارات الباكستاني سريع النمو».

وأكد أن «ريبورتاج» تواصل استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتميزة بالأسواق الواعدة، وبما يتوافق مع استراتيجية الشركة لتطوير مشاريع عقارية رائدة، تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين بالعديد من الدول.

ومن جانبه، قال عمران أمين: «تلتزم شركة «رودا» بتحويل لاهور إلى مركز حضري حديث ومستدام بأرقى المستويات العالمية، ولا شك في أن الشراكة مع مجموعة تطوير عقاري دولية كبرى مثل «ريبورتاج إمباير باكستان» تعتبر خطوة مهمة في تحقيق هذه الرؤية، وسوف يرسي مشروع «ريبورتاج سكايلاين تاورز» معايير الحياة الفاخرة في «رودا»، ما يعزز من فرص جذب المزيد من المستثمرين والمقيمين على حد سواء».

وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية الرؤية طويلة المدى لمجموعة ريبورتاج، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة باكستان وجهة استثمارية عالمية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتميز في مشاريع التنمية الحضرية.