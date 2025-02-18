مجمع توازن الصناعي و"كالدس" يتعاونان لدعم الاستثمارات الصناعية

وقع مجمع توازن الصناعي ومجموعة كالدس، اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى توسيع عمليات "كالدس" التصنيعية، والاستفادة من الخدمات التشغيلية المتكاملة التي يوفرها المجمع، مما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الدفاعية، ويؤكد مكانة المجمع مركزا رائدا للتصنيع في المنطقة.

وتسعى الاتفاقية ، التي تم توقيعها على هامش فعاليات معرض آيدكس 2025 ، إلى توسيع مجالات التعاون ودعم الاستثمارات الصناعية، مع التركيز على تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يوفّر مجمع توازن الصناعي بنية تحتية متكاملة وخدمات متخصصة للشركات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر مجمع توازن الصناعي خدمات شاملة تتضمن إدارة العقارات الصناعية، والخدمات الإدارية لمصنع "الحداه" للصواريخ والمصانع الدفاعية المتقدمة التابعة لمجموعة "كالدس"، والتي سيتم إنشاؤها في المجمع، بهدف ضمان الكفاءة العملياتية وتطوير القدرات التشغيلية من خلال الاستفادة من المرافق المتطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأكد الدكتور خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كالدس"، أهمية هذه الشراكة في تعزيز جهود الشركة لتوسيع نطاق عملياتها في مجالات الطيران والدفاع، معتمدة على خدمات "النافذة الواحدة" التي يقدمها مجمع "توازن الصناعي".

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة في عمليات "كالدس"، لتصنيع وتطوير المعدات والأنظمة الدفاعية والجوية ومستلزماتها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في المجال.

من جانبه، قال المهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع "توازن الصناعي"، إن شركة "كالدس" تلعب دوراً مهماً في تطوير الأنظمة الدفاعية، خاصة في مجال الطيران.

وأكد أن هذه الشراكة تعكس ثقة "كالدس" في البنية التحتية والخدمات الشاملة التي يوفرها المجمع ، مشيرا إلى أن هذا التعاون، سيمكن "كالدس" من توسيع عملياتها في مجمع توازن الصناعي، مما يعكس التزامنا بتقديم بيئة مبتكرة تدعم القدرات الوطنية في الصناعات الدفاعية والأمنية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها مركزا رائدا للصناعات المتقدمة، ودعم الابتكار في القطاع الدفاعي بما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن استثمارات مجمع توازن الصناعي في البنية التحتية والحلول العقارية والأراضي الصناعية، للمشاريع الحالية والمستقبلية الخاصة بمجموعة كالدس في المجمع تبلغ حوالي 200 مليون درهم، ويعكس ذلك كفاءة الخدمات التي يقدمها المجمع للشركات من خلال توفير بيئة صناعية متكاملة تدعم الكفاءة التشغيلية وتعزز القدرة التنافسية في القطاع الصناعي.

وساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز ثقة الشركات بخدمات المجمع، مما جعله وجهة مفضلة للشركات الساعية للنمو والابتكار في بيئة صناعية متطورة.