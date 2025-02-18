مؤتمر في أبوظبي يناقش تحديات إعادة الهيكلة المالية

اختتمت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر السنوي الثالث لإعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بمجموعة من الرؤى والاستراتيجيات الهامة التي تم مناقشتها بمقر سوق أبوظبي العالمي والتي حملت عنوان «من الضائقة إلى المرونة المالية: مفاتيح التحولات التجارية الناجحة»، حيث تناول التحديات الحاسمة التي يواجهها المختصين في إعادة الهيكلة المالية في ظل تزايد حالات الإعسار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية من الشريك المضيف سوق أبوظبي العالمي تلتها كلمة من لجنة الإفلاس بالسعودية «إيسار»، وأعقب ذلك سلسلة من المناقشات المعمقة التي بدأت بحوار جانبي حول تطور أنظمة الإفلاس واللوائح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أديرت من قبل شركة «هادف وشركاه للمحاماة» وشارك فيها كل من وزارة العدل بالإمارات، و«ديلويت آند سالم بالاما لتدقيق الحسابات».

بدأت الجلسة الصباحية في أجواء نشطة للغاية مع حلقة نقاشية حصرية من الرؤساء التنفيذيين، انضم إليها جمال الكيشي، الرئيس التنفيذي في بنك دويتشه لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واستضافها السفير عمر سيف غباش.

على جانب آخر، قادت «أنكورا للاستشارات» حلقة نقاشية محورية حول وضع القروض المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستكشفة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المستمر، مع مشاركة أفضل الممارسات للحفاظ على محافظ الأصول الخاصة بصورة سليمة، تبع ذلك نقاش قوي حول إتقان عمليات إعادة الهيكلة المعقدة للشركات، أداره ريد سميث، حيث ناقش المشاركون استراتيجيات التفاوض على محافظ الديون التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات وإدارة التعقيدات القانونية المتصلة بها.