«مالية الشارقة»: دفع مخالفات المركبات عبر «الأنصاري»

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة وبالتعاون مع شركة «رافد» لحلول المركبات، خدمات سداد المخالفات عبر منصة الدفع الممتدة «مَدّ» في جميع أفرع شركة الأنصاري للصرافة داخل الإمارات.

وتتيح الخدمة الجديدة لعملاء شركة «رافد» إمكانية سداد رسوم المخالفات المسجلة على مركباتهم من خلال مراجعة إحدى فروع شركة الأنصاري للصرافة باستخدام منصة الدفع الرقمي «مد».

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة: تحرص دائرة المالية المركزية وضمن خطتها الاستراتيجية على تعزيز رضا متعامليها والارتقاء بتجربتهم، من خلال مواصلة تطوير وتوسيع الخدمات التي توفرها منصة «مدّ» التي تعتبر أحدث خيارات تقديم خدمات الدفع الرقمي التي تتيحها الدائرة ضمن باقة القنوات المخصصة لسداد الرسوم الحكومية في إمارة الشارقة.

وبدوره، قال عبدالرحمن كنون الشامسي، مدير إدارة رافد للحلول المرورية وخدمات المساعدة على الطرق: «نحرص في شركة رافد لحلول المركبات على تطوير نوعية الخدمات والتحسين المستمر، بهدف تقديم حلول وتجربة متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا، وتسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتسهل الإجراءات وتسرعها وبما فيها الإجراءات المالية للعملاء، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة ويعزز ثقة المتعاملين».

من جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأنصاري للصرافة: «يسرنا إطلاق هذه الخدمة المتميّزة بالتعاون مع شركة «رافد» ودائرة المالية المركزية في الشارقة، والتي تعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول دفع مبتكرة وسهلة الوصول لعملائنا في جميع أنحاء الدولة.

حيث يسهم تمكين العملاء من سداد مخالفات المركبات عبر فروع الأنصاري للصرافة باستخدام منصة «مدّ» في تعزيز سهولة ومرونة عمليات الدفع. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم التحول الرقمي في الخدمات المالية، وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء».