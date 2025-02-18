مهرجان رمضان الشارقة ينطلق السبت

تشهد إمارة الشارقة السبت المقبل انطلاق فعاليات النسخة الـ 35 من مهرجان رمضان الشارقة 2025 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة الممتدة من 22 فبراير الجاري ولغاية 31 مارس المقبل، في كافة مدن ومناطق الإمارة، بالتعاون مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، وبمشاركة واسعة من مراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة.

ويأتي المهرجان الذي يعد أحد أبرز الأحداث الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة، تزامناً مع عام المجتمع ليسهم في ترسيخ التراث الإماراتي الأصيل وتعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع.

ولا سيما أن الحدث يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية والتاريخية والفنية والدينية التي تحاكي الجانب الروحاني للشهر الفضيل، وتضمن نشر البهجة بين سكان إمارة الشارقة وزوارها وتعزيز التماسك الاجتماعي والتواصل الثقافي، فضلاً عن إسعاد المجتمع في أجواء تقوم على التسامح والإيجابية.

كما يقدم المهرجان الذي تمتد فعالياته إلى مدن وضواحي المنطقة الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة، فرصة متميزة لأفراد المجتمع للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها وسط عروض ترويجية وتخفيضات كبرى على مجموعة من أشهر المنتجات والعلامات التجارية، إلى جانب باقة من الأنشطة التي تهدف إلى إضفاء مزيد من المتعة والسرور خلال شهر رمضان المبارك.

حيث سيحفل الحدث بالعديد من المفاجآت السارة للمتسوقين الذين سيحظون بفرصة الفوز بمجموعة من الجوائز القيّمة التي ستمنحها مراكز التسوق ومتاجر التجزئة المشاركة بالمهرجان.