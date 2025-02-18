المفوض التجاري الماليزي: الإمارات مركز استراتيجي لصادراتنا الغذائية

قال ميجات إسكندر، المفوض التجاري الماليزي لدى الدولة، إن الإمارات تستقبل نحو 33.3% من إجمالي صادرات بلاده إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث ارتفعت بنسبة 37.3% من 125.1 مليون دولار عام 2023 إلى 171.8 مليون دولار عام 2024، ما يعكس دورها كمركز استراتيجي لتوزيع المنتجات الغذائية الماليزية في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح على هامش معرض «جلفود»، الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة وفد ماليزي تحت مظلة هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية «ماتريد»، يضم 91 شركة وأربع وكالات حكومية.

حيث تعرض ماليزيا للمرة الأولى مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الأغذية الجاهزة، والعضوية، والصحية، والمجمدة، والمأكولات التقليدية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في الإنتاج.