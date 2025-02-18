«بلدية دبي» تعرض أحدث خدماتها الرقمية لضمان سلامة الأغذية

شاركت بلدية دبي في النسخة الثلاثين من معرض الخليج للأغذية «جلفود»، حيث استعرضت أحدث خدماتها الرقمية المبتكرة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسهيل تجارة الأغذية في المنطقة، وضمان أعلى معايير سلامة الغذاء في دبي.

وتضم قائمة مبادرات وخدمات بلدية دبي في معرض الخليج للأغذية مشاريع عدة، منها نظام التصاريح الموحد «UPS»، الذي جرى تطويره ليوائم متطلبات المتعاملين، بالتكامل مع نظام التفتيش الغذائي، وبما يعزز الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية، ويوفر الوقت اللازم لإنجاز التصاريح بجميع أنواعها.

ويتضمن النظام نافذة رقمية موحدة متكاملة لجميع خدمات بلدية دبي الرئيسة، بحيث تكون الموافقات التلقائية للتصاريح ميسرة وسلسة وتوفر الوقت والموارد.

وأسهم النظام في تطوير نوعي لثلاث خدمات رئيسة من خلال تقليل مدة تقديم الخدمة بنسبة 75%، وذلك من 40 دقيقة إلى 10 دقائق، وسرعة إنجاز الطلبات بنسبة 65 % من 30 دقيقة إلى 10 دقائق.

إلى جانب ذلك، تعرض بلدية دبي نظام «منتجي بلس»، الذي يعد نظاماً متكاملاً لتنظيم تداول المنتجات تحت مظلة الغذاء والصحة والسلامة، يتضمن قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 1.7 مليون منتج مسجل، ما يسهم في تعزيز عمليات استيراد وتصدير المنتجات بكفاءة عالية.

ويعرض النظام جميع الخدمات كرحلة متكاملة للمتعامل وليس كخدمات مستقلة، تضم ثلاث مراحل، هي: التسجيل، والاستيراد، والتصدير، كما جرى إنشاء مخطط النظام وتصميمه بعد إجراء مقارنات معيارية مع أكثر من 12 جهة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتميز النظام بمرونة عالية في التحسين المستمر بناءً على التغذية الراجعة وملاحظات المستخدمين.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: يوفر معرض الخليج للأغذية فرصة مهمة لعرض جهود بلدية دبي أمام مجتمع الأغذية والمشروبات العالمي، كما يعد نقطة التقاء تجمع الباحثين والخبراء لتعزيز التعاون البناء، وتبادل الخبرات العالمية، وطرح وتبني الأفكار المبتكرة، وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير قطاع الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن خلال مشاركتنا في المعرض، سنسلط الضوء على مبادرات بلدية دبي الرامية إلى تعزيز استدامة وسلامة المنظومة الغذائية مع ضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة، إضافة إلى استعراض خدماتها الرقمية التي نقدمها لشرائح واسعة من المتعاملين لتسهيل أعمالهم بأقل الخطوات وأسرع الأدوات.

وأنجزت بلدية دبي خلال عام 2024 تفتيش 461875 حاوية غذائية تحتوي على نحو مليوني منتج غذائي، وذلك ضمن خططها وجهودها المتواصلة للرقابة على قطاع تداول الأغذية، بما يضمن توفير منتجات غذائية سليمة وذات جودة عالية.