«دو» تبرم شراكة استراتيجية لتمديد نطاق كابل «PEACE» إلى الإمارات

أبرمت «دو»، شراكة استراتيجية مع الشركة العالمية لشبكة الكابل «PEACE» لتمديد وتوسيع نطاق نظام كابل «PEACE»، إلى دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من بنية كابل «PEACE» الشبكية الحديثة عالية السعة، والتي تتميز بقدرتها على نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية لعملاء «دو» من المؤسسات والأفراد.

وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة محورية في شبكة الاتصالات العالمية. وتحدد اتفاقية الشراكة بين الجانبين موقع كابل «PEACE» في الإمارات، وهو نظام كابل بحري مفتوح المصدر، يوفر اتصالات آمنة ومرنة وفائقة السرعة،.

كما يعزز هذا التطور بشكل كبير من قدرات «دو» لتوفير أداء شبكي متطور وخدمات مدارة على أعلى مستوى في أنحاء منطقة الخليج. ويوسع إنشاء هذا الفرع من شبكة الكابل.

والذي يعد امتداداً لمنطقة الخليج، نطاقه إلى الإمارات، ويدمجه في شبكة أوسع تمتد على أكثر من 22 ألف كيلومتر عبر 3 قارات، ما يرفع من قدرات شبكة الاتصالات في الدولة، ويعزز اندماجها في النظام العالمي للاتصالات.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: إن «الاستثمار في الشراكة الاستراتيجية مع (PEACE) ينسجم تماماً مع جهود (دو) لترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات كمركز عالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقطة محورية للابتكار والأعمال الرقمية.

حيث يعزز هذا التعاون الازدهار والتطور الاقتصادي والرقمي المحلي والإقليمي، كما يضمن للعملاء أعلى مستوى من الموثوقية في الخدمات الرقمية، وأفضل قيمة لخدمات الاتصالات.

ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات وتأكيد موقعها كمركز إقليمي رائد للرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دورنا في مجال الاتصالات الإقليمية من خلال الملكية الحصرية لشركة «دو» لموقع الكابل في الدولة».