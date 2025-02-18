الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تستعرض خدمات نوعية بالمعرض

تستعد الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي للمشاركة في النسخة الـ31 من معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يقام في «دبي هاربر» بتنظيم مركز دبي التجاري العالمي. ويعد المعرض من أهم الفعاليات البحرية العالمية، حيث يجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين ليكون منصة لاستكشاف أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الملاحة البحرية.

وتأتي مشاركة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في هذا الحدث البارز تعزيزاً لدورها في دعم مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار، وانسجاماً مع رسالتها الاستراتيجية في تقديم خدمات حكومية متكاملة ومبتكرة.

وتستعرض الإدارة خلال الحدث باقة من خدماتها النوعية المصممة خصيصاً لدعم قطاع اليخوت والمجتمع البحري، ومنها المرسى المتنقل، وتأشيرة عدة سفرات لطاقم اليخوت.

وباقة العمل، ومنصة 04 الرقمية الهادفة إلى توفير تجربة متكاملة من خلال الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين وإشراكهم في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية بدبي، وشبكة مجتمع متعاملي إقامة دبي، حيث تتيح جميع هذه الخدمات للمستثمرين وأصحاب اليخوت ورواد الأعمال حلولاً مرنة تعزز من تجربة الإقامة والتنقل في الإمارة.

ودعت الإدارة العامة جميع زوار المعرض لزيارة منصتها رقم MLL60 في «دبي هاربر» خلال فترة المعرض، لاستكشاف هذه الخدمات المبتكرة والاستفادة منها.