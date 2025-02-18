«سلطة دبي البحرية» تستعد للمشاركة في معرض القوارب

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن استعدادها للمشاركة في الدورة الـــ30 من معرض «دبي العالمي للقوارب 2023» التي تنطلق غداً في الواجهة البحرية «دبي هاربر» بدبي، وهو المعرض العالمي الأكبر والأبرز عن الحياة البحرية في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 30 ألف زائر وبحضور أكثر من 200 يخت ومركبة تجارية عالمية.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية أن مشاركة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في سلطة دبي البحرية، تأتي ضمن أهدافها نحو تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي في مجال الملاحة البحرية.

واليخوت الأجنبية الفاخرة، والأنشطة الترفيهية البحرية، مضيفاً أن السلطة تستعد للمشاركة في المعرض بــ4 مشاريع رائدة تهدف إلى خدمة المستثمرين ورواد الصناعة البحرية تحت سقف واحد.

وأشار إلى استقطاب نحو 100 يخت فاخر يحمل علماً أجنبياً في عام 2024، وهو ما يؤكد مكانة دبي وجهة مثالية لاستضافة هذا الحدث السنوي، لافتاً إلى جهود السلطة نحو تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة.

وقال: نتطلع قدماً لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية استثنائية لليخوت، وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى العالم. وتشارك السلطة بمشروع أبراج الاتصالات الذي يوفر تغطية شاملة للمساحات البحرية بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وكذلك مشروع تسجيل الوسائل البحرية وكيفية الاستعداد لاختبار رخصة قيادة وسيلة بحرية، إلى جانب توفير غرفة للمحاكاة التي توفر تجربة افتراضية للزوار داخل المنصة.