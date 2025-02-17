الإيجارات السكنية والتجارية في دبي بين الزيادات والطلب القوي

استمر سوق الإيجارات السكني والتجاري في دبي في النمو في سنة 2024 مع تسجيل زيادات ملحوظة في الأسعار في العديد من المناطق مدعومة بالطلب القوي والنمو السكاني المستمر، إلى جانب ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة عدد الشركات والرخص التجارية ما انعكس بشكل إيجابي على قطاع المساحات التجارية والتجزئة.

وسجل عدد عقود التأجير السكنية زيادة بنسبة 2.5% إلى 535194 عقداً في نهاية 2024 مقارنة بـ522627 عقداً في سنة 2023، بحسب تقرير «هاربور العقارية».

وارتفعت أسعار التأجير بنسبة تباينت بين 3.6% بالنسبة للوحدات المكونة من 4 غرف و17% لوحدات الاستوديو. وصعدت أسعار تأجير الوحدات المكونة من غرفة واحدة بنسبة 15%، و11.8% للوحدات المكونة من غرفتين، و8.6% للوحدات المكونة من 3 غرف، أما الوحدات المكونة 5 غرف فنمت بنسبة 10%.

وفي المقابل حقق القطاع التجاري أكثر من 237 ألف عقد تأجير بقيمة إجمالية وصلت إلى 25 مليار درهم، وبمتوسط 103 آلاف درهم للعقد (162 درهماً للقدم المربعة).

وقال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»: «القطاع سيحافظ على أدائه القوي للسنوات المقبلة، وسيظل أحد المحركات الرئيسة لنمو سوق العقارات في الإمارة، وخاصة مع تزايد أعداد الوافدين والمتطلعين للاستقرار فيها، سواء للاستئجار السكني أو التجاري».

أبرز النقاط التي تدعم استمرار انتعاش قطاع الإيجارات:

متوسط أسعار التأجير السكني حسب المنطقة

الفلل وتاونهاس

تصدرت جزيرة جميرا باي قائمة أعلى أسعار التأجير في سوق الفلل وتاونهاوس حول 343 درهماً للقدم المربعة، تلتها ثانية منطقة نخلة جميرا بـ233 درهماً للقدم المربعة، ثم منطقة المركاض ثالثة بنحو 169 درهماً للقدم المربعة، ومدينة محمد بن راشد في المركز الرابع بـ153 درهماً للقدم المربعة، أما المركز الخامس فكان من نصيب جزر جميرا بقيمة 129 درهماً للقدم المربعة.

وجاءت منطقة معيصم في المركز السادس عند 129 درهماً للقدم المربعة، وشوبا هارتلاند سابعاً بنحو 128 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة دبي هيلز استيت ثامناً بمتوسط 127 درهماً للقدم المربعة، ثم البراري تاسعاً بـ123 درهماً للقدم المربعة، أما المركز العاشر فجاءت فيه دبي مارينا بنحو 120 درهماً للقدم المربعة.

الشقق السكنية

احتلت جزيرة جميرا باي قائمة أعلى أسعار التأجير في سوق الشقق السكنية حول 455 درهماً للقدم المربعة، تلتها ثانية منطقة جزيرة بلوواترز بـ267 درهماً للقدم المربعة، ثم منطقة دبي هاربور ثالثة بنحو 195 درهماً للقدم المربعة، ولؤلؤة جميرا في المركز الرابع بـ190 درهماً للقدم المربعة، أما المركز الخامس فكان من نصيب معيصم بقيمة 190 درهماً للقدم المربعة.

وجاءت منطقة أبتاون دبي في المركز السادس عند 170 درهماً للقدم المربعة، ومدينة جميرا ليفينغ سابعاً بنحو 161 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة قناة دبي المائية ثامناً بمتوسط 161 درهماً للقدم المربعة، ثم لامير تاسعاً بـ153 درهماً للقدم المربعة، أما المركز العاشر فجاءت فيه سيح شعيب بنحو 147 درهماً للقدم المربعة.

أعلى المناطق من ناحية عدد عقود التأجير السكني

تربعت منطقة ديرة على رأس قائمة أعلى المناطق من ناحية عدد عقود التأجير المسجلة بواقع 47928 عقداً تعادل ما نسبته (9%) من المجمل، تلتها بر دبي في المركز الثاني بـ44496 عقداً (8.3%)، ثم النهدة ثالثة بـ23684 عقداً (4.4%)، بينما جاءت القصيص في المركز الرابع بـ22592 عقداً (4.2%)، أما المركز الخامس فجاء من نصيب جميرا فيليج سيركل بـ21014 عقداً (3.9%).

وحلت المدينة العالمية في المركز السادس بـ16978 عقداً تعادل ما نسبته (3.9%)، وواحة دبي للسيليكون سابعاً بـ16978 عقداً (3.2%)، تلتها الخليج التجاري ثامناً بـ15245 عقداً (2.9%)، ثم البرشاء تاسعاً بنحو 14887 عقداً (2.8%)، وفي المركز العاشر جاءت دبي مارينا بـ14329 عقداً (2.7%).

توزيع عقود التأجير السكني حسب الأسعار

جاءت عقود التأجير التي تقل عن 50 ألف درهم في الصدارة بنسبة 37.5%، تلتها العقود التي تتراوح أسعارها بين 50 و80 ألف درهم ثانياً بنسبة 31.8%، ثم العقود التي تتراوح بين 80 و120 ألف درهم ثالثاً بحصة 14.9%، وفي المركز الرابع جاءت العقود التي تتراوح بين 120 و160 ألف درهم بنسبة 6.9%، أما العقود التي تزيد قيمتها على 200 ألف درهم فاستحوذت على حصة 5.2%، وأخيراً، سجلت العقود التي تتراوح بين 160 و200 ألف درهم ما نسبته 5.2%.

توزيع عقود التأجير السكنية من ناحية نوع العقار (العدد والقيمة)

سجلت وحدات الاستوديو 83587 عقداً بقيمة 3.162 مليارات درهم، و185557 عقداً بقيمة 10.67 مليارات درهم للوحدات المكونة من غرفة واحدة، أما الوحدات المكونة من غرفتين فوصلت إلى 153650 عقداً بقيمة 12.67 مليار درهم، بينما حققت الوحدات المكونة من 3 غرف 54377 عقداً بقيمة 7.537 مليارات درهم، في حين بلغت عقود الوحدات المكونة من 4 غرف 15448 عقداً بقيمة 3.67 مليارات درهم، و4793 عقداً للوحدات المكونة من 5 غرف بقيمة 1.7 مليار درهم، وأخيراً لامست الوحدات المكونة من 6 غرف حاجز 569 مليون درهم عبر 958 عقداً.

القطاع التجاري

توزيع عقود التأجير التجارية حسب المنطقة

جاءت منطقة ديرة في المركز الأول من ناحية عدد عقود التأجير التجاري بواقع 85723 عقداً وبحصة 36.1%، ثم بر دبي ثانية بنحو 18297 عقداً (7.7%)، تلتها مجمع دبي للاستثمار ثالثة بـ18205 عقود (7.7%)، وفي المركز الخامس جاءت الخليج التجاري بـ15094 عقداً (6.4%)، أما خامساً فكان من نصيب منطقة القوز بنحو 14625 عقداً (6.2%).

توزيع عقود التأجير التجارية حسب الأسعار

من ناحية القيمة السعرية، استحوذت العقود التي تقل عن 50 ألف درهم على الحصة الأكبر بنحو 57.2% من ناحية عدد عقود التأجير في القطاع التجاري بواقع (135564 عقداً)، تلتها العقود التي تتراوح بين 50 و80 ألف درهم ثانية بنسبة 13.7% (32469 عقداً)، ثم العقود التي تتراوح بين 80 و120 ألف درهم بـ10.4% (24648 عقداً)، والعقود التي تتجاوز حاجز 200 ألف درهم في المركز الرابع بحصة 9.4% (22278 عقداً)، وجاءت العقود التي تتراوح قيمتها بين 120 و160 ألف درهم خامساً بنسبة 5.8% (13746 عقداً)، وأخيراً في المركز السادس جاءت العقود التي تتراوح بين 160 و200 ألف درهم بنحو 3.5% (8295 عقداً).

أداء قوي لقطاع التأجير التجاري

شهد قطاع تأجير العقارات التجارية في دبي في سنة 2024 أداءً قوياً، مدفوعاً بزيادة الطلب على المساحات المكتبية ومساحات التجزئة، فارتفعت أسعار إيجارات المكاتب ومساحات التجزئة بنسبة 4%، بينما شهدت المستودعات زيادة أكبر بنسبة 19%، ما يشير إلى نمو ملحوظ في الطلب على الإيجارات في القطاع الصناعي.

وبشكل عام، استمر قطاع تأجير العقارات التجارية في دبي في النمو في سنة 2024، مدعوماً بالطلب المتزايد على المساحات المكتبية والتجارية، ما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.

توزيع عقود التأجير التجارية حسب النوع

تصدرت المحال التجارية (التجزئة) القائمة من ناحية قيمة عقود التأجير بواقع 9.2 مليارات درهم نتجت عن 59739 عقداً، فبلغ متوسط القيمة الإجمالية 154 ألف درهم (259 درهماً للقدم المربعة)، ثم المساحات المكتبية ثانية بواقع 8.9 مليارات درهم عبر 146129 عقداً، وبمتوسط سعر تأجير لامس 61 ألف درهم (101 درهم للقدم المربعة).

وفي المركز الثالث حلت المستودعات بقيمة 1.57 مليار درهم تحققت من 8551 عقداً، وبمتوسط سعر تأجير وصل إلى 184 ألف درهم (46 درهماً للقدم المربعة).