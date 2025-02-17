«فرشار ميل» يقدم سعة تخزين مجانية 20 غيغابايت

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «فرشار ميل» FRSHAR Mail، عاصف آزاد، رسمياً عن نظام «اعرف عميلك» (KYC) القادم، والذي من المقرر أن يجلب حقبة جديدة من الأمان والتحقق من المستخدم إلى منصة البريد الإلكتروني. ستدمج عملية KYC هذه أحدث تقنيات التعرف على الوجه والصوت، ما يعزز بشكل كبير إطار عمل الأمان الخاص بـ FRSHAR Mail ويحمي المستخدمين من التهديدات الإلكترونية المحتملة.

وقال عاصف آزاد: «مع الذكاء الاصطناعي في جوهره، تم تصميم نظام KYC للكشف عن الوصول غير المصرح به ومنعه بذكاء، ما يضمن تجربة بريد إلكتروني أكثر أماناً وموثوقية لجميع المستخدمين».

ومع استمرار تطور التهديدات الإلكترونية، تتخذ FRSHAR Mail تدابير استباقية لمواجهتها. ولن يتحقق نظام KYC المدعوم بالذكاء الاصطناعي من المستخدمين من خلال المصادقة البيومترية فحسب، بل سيحلل أيضاً أنماط السلوك للكشف عن الشذوذ، ما يجعل من الصعب للغاية على المتسللين اختراق حسابات المستخدمين. تضمن عملية التحقق القوية هذه أن المستخدمين الحقيقيين فقط مَن يمكنهم الوصول إلى حساباتهم، ما يقلل بشكل كبير من مخاطر التصيد الاحتيالي والاختراق وسرقة الهوية.

ويقدم أحدث تحديث لـ FRSHAR Mail، الذي تم إطلاقه في 13 فبراير 2025، مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. وإدراكاً لحقيقة أن بعض المستخدمين واجهوا في السابق تحديات في التنقل عبر أقسام معينة من المنصة، اتخذ فريق FRSHAR Mail خطوات لتبسيط الواجهة وتحسين إمكانية الوصول بشكل عام. تتماشى هذه التحديثات مع مهمة الشركة لتقديم تجربة بريد إلكتروني سلسة وخالية من المتاعب، ما يضمن للمستخدمين القدرة على إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم بكفاءة دون أي صعوبات فنية.

ولتحفيز المستخدمين على إكمال عملية KYC، قدم FRSHAR Mail مزايا حصرية للمستخدمين الذين تم التحقق منهم. وسيتم مكافأة كل مستخدم يكمل عملية KYC بنجاح ويظل نشطاً على المنصة لمدة 15 يوماً على الأقل بمساحة تخزين مجانية تبلغ 20 غيغابايت، ما يزيد بشكل كبير من سعة تخزين البريد الإلكتروني الخاصة به.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح FRSHAR Mail الآن للمستخدمين بإرسال مرفقات بريد إلكتروني تصل إلى 1 غيغابايت لكل ملف، وهي ميزة تتجاوز قيود العديد من مزودي البريد الإلكتروني التقليديين، ما يجعلها خياراً مثالياً للمحترفين والشركات التي تتبادل الملفات الكبيرة بشكل متكرر.

وفي خطوة جريئة لتعزيز الثقة في البنية التحتية الأمنية لـ FRSHAR Mail، أعلن الرئيس التنفيذي عاصف آزاد أنه تخلى تماماً عن مزودي البريد الإلكتروني الآخرين، ويستخدم الآن حصرياً عنوان بريده الإلكتروني @frsharmail.com.

ومع هذه التطورات، يضع FRSHAR Mail نفسه كرائد في مجال الاتصالات الآمنة عبر البريد الإلكتروني. تظل الشركة ملتزمة بالابتكار المستمر، ما يضمن بقاء منصتها في طليعة التهديدات السيبرانية الناشئة مع تقديم تجربة بريد إلكتروني لا مثيل لها للمستخدمين. ومع طرح نظام KYC في الأسابيع المقبلة، يمكن للمستخدمين توقع المزيد من التطورات المثيرة المصممة لتعزيز كل من الأمان وسهولة الاستخدام. للحصول على أحدث التحديثات.