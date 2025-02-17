"المعاشات" تشارك في ندوة "الجانب التأميني في أنظمة التقاعد المدني" بالكويت

تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في الندوة الدورية السابعة عشر تحت عنوان "الجانب التأميني في أنظمة التقاعد المدني" والتي انطلقت اليوم وتستمر يومين في دولة الكويت.

يضم وفد الهيئة هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، وشريفة البلوشي مدير إدارة سعادة المتعاملين، ويحيي البخيت رئيس قسم التفتيش، وشيخة حميد، وميسون الدربي من إدارة المنافع التأمينية.

وتركز الندوة على دور التفتيش في ضمان تحقيق أهداف نظام التأمين الاجتماعي، حيث يعتبر التفتيش إحدى الصلاحيات التي يتم منحها لمؤسسات التأمين الاجتماعي والمعاشات للتأكد من قدرتها على القيام بأدوارها الرقابية ذات الصلة بالعملية التأمينية وبما لا يتجاوز حدود الاختصاص، ويتم منح هذه الصلاحية في الغالب من وزارة العدل أو الجهة المنوط بها ذلك حسب النظام القضائي في كل دولة.

وتهدف عملية التفتيش إلى التحقق من مدى التزام أصحاب العمل بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، بما في ذلك تسجيل الموظفين المؤمن عليهم، وسداد الاشتراكات الشهرية، والامتثال للأنظمة الخاصة بحفظ حقوق الموظفين. وتُنفَّذ هذه العملية من خلال زيارات ميدانية ومراجعات وثائقية لضمان تطبيق السياسات والإجراءات بصورة صحيحة وشفافة.

وسيتم خلال الندوة مناقشة عدة محاور أهمها التعريف بالتفتيش وأهميته وأدواره، والقوانين ذات الصلة بالتفتيش، وأنواع التفتيش وآلياته، وإدارة عملية الامتثال للقوانين، والتحديات والفرص والتوصيات التي يمكن تطبيقها لتحسين الأنظمة والسياسات التأمينية، بما يساهم في تطوير نظام التأمين الاجتماعي بشكل مستدام.