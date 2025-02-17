731 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» 2024 بنمو 15%

كشفت «أورينت للتأمين»، والتابعة لـ «مجموعة الفطيم»، عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، محققة نمواً كبيراً عبر المؤشرات المالية الرئيسية، وزاد صافي الربح بعد الضريبة 15% إلى 731 مليون درهم، مقابل 636 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة ارتفاعاً 22% في الأقساط المكتتبة، إلى 9.04 مليارات درهم مقابل 7.43 مليارات في 2023، وارتفعت إيرادات التأمين 19% إلى 7.6 مليارات درهم من 6.37 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 5.21 مليارات درهم، بزيادة 20% عن 4.34 مليارات في 2023.

وزاد إجمالي الأصول 32 % إلى 15.71 مليار درهم، من 11.95 مليار درهم في 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات 9.71 مليارات درهم، بزيادة 21% عن 8.04 مليارات درهم في 2023.

اغتنام الفرص

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: «يؤكد التحسن المتواصل في أدائنا المالي خلال 2024 التزامنا بخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وشركائنا وعملائنا. وعلى الرغم من الضغوط والتحديات الكبيرة، بما في ذلك الظروف الجوية القاسية وتقلبات السوق، فإن إدارتنا الحكيمة للمخاطر وكفاءتنا التشغيلية سمحت لنا بالحفاظ على زخم النمو بالتزامن مع ضمان تزويد عملائنا بأعلى معايير الخدمة. ونحن واثقون من قدرة نموذج أعمالنا على التكيف مع هذه التحديات بالتزامن مع سعينا للتوسع إلى مجالات جديدة واغتنام المزيد من الفرص وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق».

ويعتبر النمو الملحوظ لشركة «أورينت للتأمين» نتيجة مباشرة لموقعها القوي في السوق واستراتيجيات الاكتتاب والاستثمار الفعّالة. وفي ديسمبر 2024، حصلت الشركة على ترخيص من هيئة التأمين السعودية (IA) للعمل في المملكة العربية السعودية، مما يمثل نقطة تحول بارزة في استراتيجية نمو الشركة، لاسيما وأنها باتت قادرة على الوصول إلى أحد أبرز الأسواق الديناميكية سريعة التطور.

وتعتزم «أورينت للتأمين» المضي قدماً في الاستفادة من حلول الرقمنة، بما في ذلك التكامل مع حلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان تقديم تجارب استثنائية للعملاء عبر حضورها الموسع في السوق.