«المسعود» و«ساوير كومبرسورز» تستعرضان أحدث تقنيات الضواغط في نافدكس

أعلنت مجموعة المسعود، عن مشاركتها مع «ساوير كومبرسورز» في معرض ومؤتمر الدفاع البحري - نافدكس 2025 الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، حيث تستعرض الشركتان أحدث الابتكارات في عالم ضواغط الهواء البحرية.

ويقام المعرض في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة الممتدة من 17 وحتى 21 فبراير 2025، حيث يجتمع قادة الصناعة وخبراء الدفاع لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الدفاع البحرية.

ويتميز ضاغط الهواء ساور تورنادو WP3325 B3-5 باسبوستر، الذي سيتم تقديمه في المعرض بقدرته الفائقة على تحقيق ضغط عالٍ، وبتصميمه الرأسي المشابه للضواغط البحرية من سلسلة ساوير 5000، المستخدمة في نظام الهواء المركزي عالي الضغط «ساوير» للمنصات البحرية. ويتم عرض الضاغط البحري في أبوظبي للمرة الثانية، إذ تم عرضه سابقاً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، حيث لاقى إقبالاً استثنائياً بفضل ميزاته المبتكرة التي تلبي احتياجات أنظمة الهواء ذات الأداء الفائق والضغط العالي في قطاعي الدفاع البحري والعمليات البحرية.

وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم المسعود للطاقة: «فخورون بالتعاون مع شركة «ساوير كومبرسورز»، واستعراض ضاغط الهواء ساور تورنادو باسبوستر BasBooster في معرض نافدكس 2025. ويعد هذا الضاغط مثالياً للتكنولوجيا المتقدمة وروح الابتكار التي تتميز بها شراكتنا. ونتطلع لاستعراض القدرات التي يتميز بها في مجتمع الدفاع البحري والعمليات البحرية».

وتتميز ضواغط سلسلة «ساوير تورنادو» بمساحة موفرة للمساحة تقل عن 0.5 متر مربع، مع توفير أداء استثنائي مع ضغوط نهائية تصل إلى 400 بار، وذلك بفضل التصميم المدمج والقوي. ويعد نظام الضغط المتقدم متعدد المراحل الميزة البارزة لهذه الفئة من الضواغط، إذ تتكون من ثلاث أو أربع مراحل منفردة. ويعزز هذا التصميم المبتكر بشكل كبير كفاءة تبريد الأسطوانة مع الحد من استخدام الزيت، ما يوفر عملية أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.

صمم الضاغط بنظام تبريد متطور تكنولوجياً مع مروحة متميزة بكفاءتها العالية، ما يساهم في الحفاظ على درجات حرارة تشغيل منخفضة، ويساهم بالتالي في الحد من احتياجات الصيانة. ويتم ضمان متانة الضاغط واستقراره بشكل أكبر عبر وصلة شفة صلبة بين المحرك وضاغط الهواء نفسه، ما يعد بتوفير أداء موثوق وإطالة فترات الخدمة الممتدة حتى 2.500 ساعة.

من جهته، قال إبراهيم بيشناك، مدير تطوير الأعمال في ساوير كومبرسورز: «يعد نافدكس 2025 منصة مثالية لتسليط الضوء على الضواغط التي نقوم بتطويرها مع استعراض قدراتها الاستثنائية لجمهور عالمي. وترتقي شراكتنا مع مجموعة المسعود بقدرتنا على تقديم حلول متطورة مع تمهيد الطريق لتوفير المزيد من الابتكارات مستقبلاً. متحمسون لتقديم هذه الابتكارات للجهات المعنية في قطاعي الدفاع البحري والعمليات البحرية والمساهمة في تعزيز التميز عبر هذا المجال».