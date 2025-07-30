المنظمة العالمية للمناطق الحرة تتعاون مع بنما لاستضافة مؤتمرها الـ 12 العام المقبل

وقّعت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومقرها دبي، مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بنما، لاستضافة الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، بالعاصمة «بنما سيتي» في يوليو 2026.

وقّع المذكرة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وخوليو مولتو، وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية بنما، بحضور عدد من الوزراء وعدد من كبار المسؤولين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد المنظمة برئاسة الدكتور محمد الزرعوني إلى عاصمة بنما، حيث التقى خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو، رئيس جمهورية بنما، لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة، في خطوة تؤكد تنامي حضور المنظمة عالمياً، وتعزز دورها المحوري في قيادة مستقبل المناطق الحرة حول العالم.

ويلتزم الطرفان بموجب المذكرة بالتعاون، لضمان تنظيم دورة نوعية وموسعة من المؤتمر، الذي يعد المنصة الدولية الأبرز التي تجمع صناع القرار وقادة المناطق الحرة والمستثمرين من أكثر من 100 دولة، وتستقطب كبرى المؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «تحرص المنظمة العالمية للمناطق الحرة على بناء شراكات استراتيجية، تعزز دور المناطق الحرة كمحركات للنمو العالمي، انطلاقاً من أهمية تطوير منصات الحوار والتعاون الدولي، بما يواكب التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي».

وأضاف الزرعوني: «يشكل تعاون المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع حكومة بنما محطة مهمة ضمن جهودنا في الانفتاح على أسواق أمريكا اللاتينية، وتعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية، حيث تعد بنما موطناً لإحدى أنجح المناطق الحرة، وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم، كما تعرف دولياً بقناتها الشهيرة، التي تعد إنجازاً هندسياً فريداً، وأحد أهم شرايين التجارة العالمية.

وتمثل بنما نموذجاً رائداً في الصمود الاقتصادي والتكامل العالمي، ما يجعلها مصدر إلهام لأعضائنا على مستوى العالم».

جولة ميدانية

وعلى هامش الزيارة قام الدكتور محمد الزرعوني والوفد المرافق بجولة ميدانية شملت «منطقة كولون الحرة»، التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وخدماتها اللوجستية المتقدمة.

واطلع الوفد على أبرز المرافق والمنشآت والبنية التحتية، كما التقى عدداً من المسؤولين عن إدارة العمليات في المنطقة. كما زار الوفد قناة بنما، التي تعد من أهم الممرات البحرية في العالم، و زار الوفد منطقة «بانابارك» الحرة.

ويجري الاستعداد لتنظيم الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة من 10 إلى 12 أكتوبرالمقبل في مقاطعة هاينان الصينية.