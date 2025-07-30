«إليبس» المملوكة لـ«إمباور» تورد شبكة أنابيب معزولة لمشروع في الكويت

نجحت إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة «إليبس»، إحدى الشركات المملوكة من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في إبرام عقد جديد لتوريد أنابيب معزولة بأحجام تتراوح بين 25 ملم و800 ملم لمشروع أكاديمية علي الصباح العسكرية، الواقع في منطقة الزهراء بدولة الكويت.

وسيبلغ طول الشبكة الإجمالي 19 كلم، ومن المتوقع أن تبدأ عملية تسليم الأنابيب في الربع الرابع من عام 2025، ليبدأ بذلك التنفيذ الفعلي لمكونات البنية التحتية داخل المشروع.

وتولي «إليبس»، الرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب المعزولة، أهمية خاصة لآليات المتابعة والإشراف لضمان أعلى مستويات الدقة والجودة السلامة، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية.

ويمثل هذا المشروع إضافة جديدة إلى محفظتها الواسعة من المشاريع في دولة الكويت، ومن بينها جامعة الكويت في الخالدية ومشروع المناطق الصناعية والتخزينية بمدينة صباح الأحمد، ومركز الأعمال والمساحات التجارية في مدينة جابر الأحمد السكنية، وغيرها الكثير.

وقال أحمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة «إليبس»: «نسعد بالمشاركة في مشروع أكاديمية علي الصباح العسكرية التابع لوزارة الدفاع الكويتية، ونتطلع قدماً إلى توفير الأنابيب المعزولة الصديقة للبيئة لتعزيز استدامة المشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يتواءم مع تطلعات دولة الكويت وسعيها للوصول إلى الحياد الكربوني، وبما يحقق أعلى درجات الجودة والكفاءة والموثوقية التي تعرف بها «إليبس»».

وأضاف: «نواظب على العمل في إطار استراتيجيتنا التوسعية لتعزيز حضورنا في أسواق جديدة في المنطقة وتعزيز نمو «إليبس» ونجاحها المستدام، بما ينعكس إيجاباً على جميع المعنيين.

وتتميز عمليات التصنيع في «إليبس» باستدامتها العالية، إذ إنها لا تسبب أي انبعاثات كربونية، تماشياً مع التزامنا الراسخ بحماية البيئة والموارد والمساهمة الفعالة في إرساء دعائم المستقبل الأخضر المستدام من خلال توظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول المتقدمة.

ويمثل هذا المشروع انعكاساً للموثوقية العالية التي تحظى بها «إليبس» من قبل متعاملينا، لما توفره من أنابيب معزولة خالية تماماً من العيوب الإنتاجية وتعمل بكفاءة عالية». وقامت «إليبس» بإنتاج وتوريد 880 كلم من أنظمة الأنابيب المعزولة خلال الـ16 عاماً الماضية.