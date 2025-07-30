«نواتوم البحرية» توسع حضورها العالمي بافتتاح مكتب في شنغهاي



أعلنت «نواتوم البحرية»، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، الافتتاح الرسمي لأول مكتب لها في شنغهاي، والذي سيتم إدارته من قبل «نواتوم للخدمات البحرية»، المعنية بالوكالات والخدمات البحرية.

وسيسهم المكتب الجديد في تعزيز استراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع حضورها العالمي، مستفيداً من المكانة البارزة، التي تتمتع بها شنغهاي مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستوى الدولي.

تم افتتاح المكتب خلال حفل حضره عدد من كبار المسؤولين، من بينهم محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)؛ والكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة موانئ أبوظبي.

ويتميز المكتب بموقع استراتيجي بقلب مدينة شنغهاي.