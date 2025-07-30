«أراد» تعود إلى الأسواق المالية العالمية وتختتم جولة صكوك جديدة

أغلقت «أراد» للتطوير، المصنفة بدرجة (B1) من جانب موديز وبدرجة (B+) من فيتش، جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار، والتي تم إدراجها ببورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

وتم تسعير الإصدار الجديد البالغ أجل استحقاقه 5 أعوام، والمصنف بدرجة (BB-) من فيتش ودرجة (B1) من موديز، بمعدل عائد استثمار سنوي 7.150%، وبتضييق 47.5-60 نقطة عن التسعير الإرشادي الأولي بواقع 7.625% - 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وهو أضيق عائد إعادة عرض حققته «أراد» على الإطلاق.

وسيتم استخدام عائدات الإصدار في عرض مناقصة يصل إلى 100 مليون دولار على صكوك «أراد» الحالية والتي ستكون مستحقة في 2027، على أن يكون الباقي مخصصاً للأغراض العامة للشركة.

وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً إقليميا ودوليا حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته فوق 2 مليار دولار (باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين)، ما يعادل أكثر من 4 أضعاف الطرح.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أراد» التنفيذي: «تعكس عودتنا الناجحة الأخيرة إلى الأسواق العالمية ثقة المستثمرين من المنطقة وحول العالم بـ«أراد» ومركزها المالي القوي، وآفاق النمو الواعدة فيها. وهذا الإصدار بمنزلة منصة انطلاق للمرحلة الآتية لدينا، حيث نواصل استكشاف فرص النمو داخل الإمارات وخارجها».