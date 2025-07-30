4.1 مليارات درهم صافي أرباح «الدار» خلال النصف الأول

حققت مجموعة الدار ارتفاعاً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليارات درهم للنصف الأول من العام الحالي، منها 2.2 مليار درهم خلال الربع الثاني.

وأكدت المجموعة ارتفاع إيرادات الدار خلال النصف الأول بنسبة 42% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.5 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني من عام 2025 نحو 7.7 مليارات درهم بنمو 46% على أساس سنوي.

وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، بزيادة 31% على أساس سنوي.

وارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في الإمارات، وبلغت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من المبيعات بالإمارات خلال النصف الأول.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، إن هذا الأداء القياسي يتزامن مع توفر مناخ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية..‏

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الدار حققت نمواً قوياً، خلال النصف الأول من عام 2025، مستفيدة من قوة مبيعات المشاريع التطويرية والنمو المتواصل لمحفظة العقارات الاستثمارية، إلى جانب التوظيف المنضبط لرأس المال.‏