" ASB Capital" تنطلق من "دبي المالي العالمي"بأصول 4.5 مليارات دولار

دبي - البيان

أعلنت ASB Capital والتي تعمل في إدارة الأصول، عن انطلاق أعمالها في مركز دبي المالي العالمي وتُعد الشركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وتطلق عملياتها بأصول تصل قيمتها إلى 4.5 مليارات دولار حيث تعمل الشركة على تقديم مجموعة واسعة من الحلول في إدارة الثروات والأصول، بما في ذلك الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

حلول مبتكرة

وقال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital : "يعتبر هذا الإطلاق خطوة استراتيجية في رؤيتنا لوضع معيار جديد في إدارة الثروات والأصول. حيث أنه أنه مع سعي الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب إدارة أصول العائلة، والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة إلى استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعًا وتخصصًا، سواءً من خلال الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أو توسيع نطاق استثماراتهم العالمية، فإن ASB Capital تمتلك إمكانيات استثنائية تُمكّنها من تلبية هذه المتطلبات، وبفضل خبراتنا الواسعة والمتكاملة، سنساهم في ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الإقليمية والعالمية، مما يجعلنا في وضع مثالي لتقديم حلول مُبتكرة تُحقق نموًا مُستدامًا وقيمة طويلة الأمد".

قيمة مضافة

وأضاف: "انطلاقًا من إدراكنا العميق لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواقها الحيوية، صُممت الشركة خصيصًا لتلبية احتياجات زبائنها من استراتيجيات استثمارية مُتنوعة الأصول تُحقق أهدافهم المالية المتغيرة. يعكس هذا الإطلاق التزامنا الراسخ بتأسيس منصة رائدة لإدارة الثروات تتسم بالثقة والاستقلالية، وتُحقق قيمة مضافة للمستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مستندةً إلى تاريخ بنك السلام العريق".

وتركز ASB Capital استراتيجياً على الربط بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية، مما يمنح المستثمرين فرصًا استثنائية لتعزيز نمو استثماراتهم في الأسواق الإقليمية والعالمية على حدٍ سواء .

ومن خلال حلولها المبتكرة وشراكاتها الاستراتيجية العالمية، تمنح الشركة المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستفادة في الوقت ذاته من فرص النمو الدولية الأوسع، مما يضمن نهجًا استثماريًا متنوعًا ومستقبليًا.

وبفضل الموقع الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي، تتمتع الشركة بقدرة فريدة على الاستفادة من الأسواق سريعة النمو، حيث توفر حلولاً متكاملة لإدارة الأصول والثروات تلبي الطلب العالمي المتزايد على الاستثمارات المستدامة.

بوابة رئيسية

وقال صرح هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة ASB Capital : "يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كمركز مالي رائد، مستقطبًا العديد من الشركات التي تدفع عجلة الابتكار والتواصل العالمي. ومن خلال إطلاقها في مركز دبي المالي العالمي، تعزز ASB Capital مكانتها كبوابة رئيسية لتدفقات رأس المال العالمية، حيث تربط المستثمرين الإقليميين بالأسواق الدولية. وستساهم خبرتنا في الجمع بين المعرفة الإقليمية العميقة والامتداد العالمي في تطوير حلول استثمارية تحولية للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء. نحن سعيدين بالتزام ASB Capital بالمساهمة في رؤية مركز دبي المالي العالمي لصياغة مستقبل القطاع المالي".

وأضاف أنه من خلال الجمع بين خبرة الأسواق المتعددة والطموحات التنموية، تمثل ASB Capital مركزًا لربط الثروات في واحدة من أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم. سواء كان الهدف الحفاظ على الثروة على المدى الطويل أو تنمية رأس المال، فإن كل استراتيجية مصممة بدقة لتلبية أهداف محددة . يتميز خبراؤنا في إدارة الأصول بـ’تنسيق رأس المال‘، حيث يعملون باستمرار على تحسين استراتيجيات الثروة لمواكبة تطورات السوق والأهداف الشخصية. نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة ومخصصة تحقق قيمة مستدامة ونموًا مستدامًا".