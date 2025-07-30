698 مليون درهم إيرادات «الصير مارين» بنمو 20 %

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2025؛ حيث بلغت إيراداتها 698 مليون درهم، محققة زيادة بنسبة 20.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية على أساس سنوي من 13 مليون درهم، لتصل إلى 156 مليون درهم، مدعومة بأداء تجاري استثنائي؛ وقفزت الأرباح الإجمالية بنسبة 81.7% من 49 مليون درهم إلى 89 مليون درهم على أساس سنوي، كما توسعت هوامش الأرباح من 8.4% إلى 12.7%، وقد أسهم توسيع الأسطول التجاري للشركة بإضافة 6 ناقلات متوسطة المدى للمنتجات البتروكيماوية، في دعم النمو القوي للإيرادات، وتحسين توظيف الأصول.

إلى ذلك، قفز الرصيد النقدي للشركة بنسبة 179%، من 176 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 490 مليون درهم، مدفوعاً بتحسن كبير في تحصيل التدفقات النقدية المتنامية، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7.6%، لتصل إلى 8.1 مليارات درهم.