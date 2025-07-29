المصرف المركزي يوقف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إيقاف نشاط تأمين المركبات لفرع شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وذلك بموجب المادتين "33" و"44" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "48" لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين.

وتظل شركة التأمين مسؤولةً عن كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل تاريخ قرار الإيقاف.يأتي هذا الإجراء نتيجة إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمتطلبات الملاءة المالية والضمان، وفقاً للقانون واللوائح التي تنظم أعمال شركات التأمين في الدولة.

ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان امتثال كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.