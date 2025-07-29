بنك رأس الخيمة أول بنك إماراتي يتيح تداول العملات الرقمية

أعلن بنك رأس الخيمة عن إطلاقه خدمة التداول في العملات الرقمية عبر تطبيقه للهاتف المتحرك لعملائه الأفراد، ليكون بذلك أول بنك تجاري في الإمارات العربية المتحدة يعمل على تمكين عملائه من تداول العملات الرقمية.

وبفضل هذه الخدمة الجديدة، يمكن لعملاء البنك شراء العملات الرقمية وبيعها ومبادلتها عن طريق الدخول إلى منصة «بيتباندا» Bitpanda لتداول العملات الرقمية عبر تطبيق البنك. والمنصة تملكها وتديرها شركة بيتباندا، ويقوم بنك رأس الخيمة بتيسير الوصول إليها. وستجرى جميع المعاملات بالدرهم الإماراتي، مما يتيح إلغاء رسوم تحويل العملات الأجنبية، والتخلص من خسائر صرف العملات الأجنبية بشكل تام. بالإضافة إلى ذلك، تجرى المعاملات مباشرة من الحساب الجاري أو حساب التوفير للعميل لدى راك بنك، مما يؤدي إلى تجنب الحاجة لإجراءات مطولة ومفتقرة للكفاءة لإيداع الأموال وتحويلها في بورصات العملات الرقمية. وتتم المعاملات عبر منصة شريكنا Bitpanda الأفضل في فئتها.

ويستند هذا الإنجاز إلى الشراكة التي أبرمها راك بنك مع شركة بيتباندا، وهي إحدى المنصات الأكثر موثوقية وقابلية للتطور لتوفير البنية الأساسية للأصول الرقمية في العالم، وذلك عبر بيتباندا بروكر مينا، وهو كيان تابع لمجموعة بيتباندا ويخضع لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في الإمارات العربية. إضافة إلى ذلك، تخضع بيتباندا لتنظيم جهات تنظيمية أوروبية متعددة. كما تحظى وحدتها التابعة، بيتباندا للحلول التكنولوجية، بثقة مؤسسات مالية عالمية رائدة، بما فيها دويتشه بنك وبنك رايفايزن وبنك N26.

وسيوفر راك بنك بفضل خدمته الجديدة لعملائه تيسير وتسريع وكفاءة الحصول على الأصول الرقمية على نحو يخضع للتنظيم بشكل كامل.

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك): «لطالما كان راك بنك أحد البنوك الرائدة في مجال الأصول الرقمية بين البنوك الإماراتية، ونفخر بكوننا البنك التجاري الأول في الإمارات العربية المتحدة الذي يعمل على تمكين الوصول بشكل سهلٍ وآمنٍ وخاضعٍ للتنظيم من منصة عالمية المستوى للأصول الرقمية. ونقدر الفرصة التي يتيحها هذا الحل لعملائنا في الإمارات، حيث نؤمن بأنهم يستحقون تجربة أكثر كفاءة وسلاسة لعمليات شراء العملات الرقمية وبيعها ومبادلتها، والتي تكون خاضعة للتنظيم بشكل كامل وتتم كلها بالدرهم الإماراتي. وبفضل هذه الخدمة التي نقدمها عبر تطبيقنا الرقمي الحائز على جوائز وبالتعاون مع منصة رائدة لتداول العملات الرقمية، نظل ملتزمين باستراتيجيتنا المتمثلة بأن نكون بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية».

وقال لوكاس إنزرسدورفر كونراد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيتباندا: «يمثل التعاون مع راك بنك لحظة فارقة في مجال الأصول الرقمية في المنطقة، فنحن نعمل معاً على توضيح كيفية إتاحة العملات الرقمية بطريقة آمنة وخاضعة للتنظيم وبسيطة، وذلك بشكل مباشر من بنك تجاري كبير يحوز بالفعل على ثقة العملاء. وهذا هو الشكل الذي يجب أن يكون عليه مستقبل التمويل تحديداً: سهولة التمويل وتوافقها وتصميمها لتلبية احتياجات المستخدمين الحقيقية».