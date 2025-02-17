تكريم الفائزين ببرنامج مسرّعة «إم آي تي ديزاين إكس»

اختتمت واحة دبي للسيليكون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بالتعاون مع «جلوبال جروث هب» يوم العروض الترويجية لبرنامج مسرعة التصميم «إم آي تي ديزاين إكس» دبي في واحة دبي للسيليكون.

واحتفلت الفعالية بإتمام منهج تدريبي مكثف لمدة 3 أشهر بنجاح، تحت إشراف أفضل الخبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي تضمن سلسلة من ورش العمل المقدمة إلى الشركات الناشئة العشر المبتكرة التي شكلت الدفعة الثانية من البرنامج الذي تم إطلاقه أول مرة في سبتمبر 2023، وهو يمثل نسخة دبي من برنامج مسرعة التصميم MIT DesignX الدولي الشهير.

وجرى تسليم الجائزة للفريق الفائز «theion» في يوم العروض الترويجية، حيث تم تكريم الفريق، الذي مثله المدير المالي ماتياس فينجلر والمؤسس المشارك يوهانس إيزيل، على إحراز تقدم رائد في تكنولوجيا بطاريات الكريستال والليثيوم والكبريت، وذلك بحضور الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـسلطة دبي للمناطق الاقتصادية، والدكتور جمعة المطروشي، المدير العام للواحة، وجيلاد روزنزويج، المدير التنفيذي لـبرنامج «ديزاين إكس» في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وتضمنت الجائزة حصول الفريق على 100 ألف درهم كتمويل، وفرصة تأسيس أعماله لمدة عام كامل في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، مركز التكنولوجيا ومساحة العمل المشتركة الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مبادرات واحة دبي للسيليكون.

وقال الدكتور جمعة المطروشي: «يؤكد برنامج مسرعة التصميم «إم آي تي ديزاين أكس» دبي، وعروضه المتميزة مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار.

كما تعكس مشاركة واحة دبي للسيليكون التزامها بتمكين رواد الأعمال الواعدين الذين يصنعون الفرص ويطورون الحلول التحويلية القائمة على التكنولوجيا».