الإمارات تشارك في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة

شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي نظمته وزارة المالية السعودية والمكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، وذلك يومي 16 و17 فبراير الجاري في محافظة العلا السعودية. ويعد المؤتمر منصة تجمع صناع القرار والخبراء الاقتصاديين لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والسياسات الرامية إلى تحفيز الازدهار الشامل لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، شارك معالي الحسيني في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات الشرق الأوسط بعد الصراع»، الذي جمع ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، ودول مجموعة السبع، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة التنسيق العربية، بهدف تبادل الآراء والمعرفة حول التحديات التي تواجه الاقتصادات التي تعاني من الصراعات أو التي خرجت حديثاً، وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تطوير وجهة نظر مشتركة لمسارات التعاون لدعم تعافي هذه الاقتصادات.

كما حضر معالي الحسيني خلال المؤتمر، عدداً من الجلسات التي ناقشت أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي. وركزت جلسة «الأسواق الناشئة: التحديات على صعيد السياسات في خضم التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»، على التحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية في ظل تغيرات الاقتصاد العالمي، وناقشت جلسة «ارتفاع الديون وانخفاض الحيز المالي – دعم أنظمة المالية العامة والحلول متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون»، الآليات المتاحة لدعم استدامة المالية العامة ومعالجة أزمات الديون، في حين بحثت جلسة «السياسة النقدية وتدفقات رأس المال في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين»، تأثير التغيرات النقدية العالمية على تدفقات الاستثمار ورأس المال في الأسواق الناشئة.

أما جلسة «الإنتاجية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية: التحديات والفرص»، فقد سلطت الضوء على سبل تعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بينما ناقشت جلسة «التعامل مع التوترات التجارية وحالة عدم اليقين»، المخاطر الناجمة عن النزاعات التجارية العالمية وتأثيراتها على سلاسل التوريد والنمو الاقتصادي، وركزت جلسة «مرونة النظام المالي في الأسواق الناشئة»، على تعزيز الاستقرار المالي وبناء أنظمة مالية قادرة على الصمود أمام الأزمات.

وتأتي مشاركة معاليه في إطار حرص الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في المنصات الاقتصادية الدولية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاستقرار المالي والتنموي على المستويين الإقليمي والعالمي.