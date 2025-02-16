7 % نمو الطلبات عبر الإنترنت في الإمارات

شهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة تزيد على 30% في الطلبات عبر الإنترنت، مع تصدر الإمارات من حيث قيمة البضائع المباعة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منصتي «أدميتاد» للهدايا الإلكترونية و«فلواو» للتسويق.

ونمت الطلبات عبر الإنترنت في الإمارات بنسبة 7% متفوقة على متوسط نمو المنطقة البالغ 5%. وارتفعت قيمة متوسط الطلب في المنطقة من 30 دولاراً في 2023 إلى 35.6 دولاراً في 2024، مع ارتفاعها في الإمارات من 89 دولاراً إلى 102 دولار ما يعكس زيادة في إنفاق المستهلكين. ومن المتوقع أن يتوسع سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يبلغ حجمه 50 مليار دولار، بشكل أكبر في 2025، مدفوعاً بالتخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتسوق القائم على المجتمع، والسياسات الحكومية. وتتوقع المنصة نمواً بنسبة 300% في قيمة البضائع المباعة لتصل إلى 6 ملايين دولار في 2025.

وأصدرت المنصتان تقريرهما المشترك لعام 2024 حول أسواق التجارة الإلكترونية والهدايا في الشرق الأوسط. وشهد السوق، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، نمواً كبيراً في الطلبات عبر الإنترنت في عام 2024، مع زيادة بنسبة 7% في الإمارات، ما يعزز مكانتها كقائدة في الصناعة بالمنطقة.

وبالنظر إلى الفئات الرئيسية لنمو الطلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كانت الألعاب عبر الإنترنت هي الفائز الواضح، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة 32%. كما أدت خدمات الأعمال إلى الأعمال والموضة أداء جيداً، حيث شهدت زيادات بنسبة 25 و23% على التوالي، وهذا يشير إلى طلب الجمهور على الترفيه الرقمي والحلول المهنية والتجزئة عبر الإنترنت. وقد عكست الإمارات هذا الاتجاه، حيث كانت الزيادة في خدمات الأعمال عبر الإنترنت (32%) والألعاب عبر الإنترنت (30%) في المقدمة، مع زيادة قوية في الطلبات في فئات الإلكترونيات (19%)، والسلع المنزلية (18%)، ومنتجات السيارات (16%).