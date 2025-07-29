«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية مساطحة لـ50 عاماً مع «الإمارات للصناعات الغذائية»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مساطحه لمدة 50 عاماً، مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التابعة للمجموعة الوطنية القابضة.

وبموجب التعاون الاستراتيجي، سيتم خلال المرحلة الأولى، تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الميناء، وترسيخ مكانته مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، إضافة إلى رفد منظومة الأمن الغذائي، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء.

كما تتضمن المراحل اللاحقة من المشروع، تدشين مصنع حديث بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب، والذي سيشكل في نهاية المطاف مجمعاً صناعياً متكاملاً، يضم مرافق حديثة لمعالجة وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها في ميناء خليفة.

وقال سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: «تشكل اتفاقيتنا مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية الممتدة لخمسين عاماً، خطوة مهمة في إطار التزامنا المتواصل بدعم منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونتطلع إلى توظيف بنيتنا التحتية المتطورة، وحلولنا اللوجستية المتكاملة، لنؤسس معاً منصة قوية، ننطلق من خلالها لتعزيز كفاءة ومرونة سلسلة التوريد الغذائي في الدولة».

وقال جوزيف عبده الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: «يُمثّل هذا المشروع خطوةً بارزة، نتطلع من خلالها إلى تعزيز وتطوير قدراتنا الصناعية والتشغيلية في قطاع الأغذية.

ويأتي تعاوننا طويل الأمد مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى رفد منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع استفادتنا من المرافق والخدمات المتطورة في ميناء خليفة، سنتمكن من تحسين سلسلة التوريد، وزيادة طاقاتنا الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية، وضمان التدفق المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، وتلبية للطلب الإقليمي المتزايد عليها».

ويتطلع الطرفان، من خلال هذا التعاون، إلى إنشاء مجمع حديث ومستدام، يتمتع بقدرات متطورة لتخزين ومعالجة الحبوب، مدعوماً بأحدث التقنيات الصناعية والتشغيلية المتطورة.

ويؤكد هذا التعاون، التزام الطرفين بالسعي المشترك لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لتوفير احتياطيات استراتيجية من الحبوب، وتوفير سلاسل إمداد غذائية مستدامة في البلاد.

ومع تمتع المجمع الغذائي ببنى تحتية قوية ومستقرة، سيتمكن الطرفان من الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المتغيرة، والتواؤم مع ديناميكيات سلسلة التوريد.

وسيمتد المجمع على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تصل طاقة التخزين الاستيعابية إلى نحو 150 ألف طن متري.

وقد تم اختيار قطعة الأرض المستأجرة في موقع استراتيجي ضمن ميناء خليفة، ما يتيح الوصول المباشر إلى أرصفة الميناء ذي المياه العميقة، والقادر على استقبال سفن باناماكس الضخمة، وذات الحمولات الكبيرة.