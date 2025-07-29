«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية مساطحة لـ50 عاماً مع «الإمارات للصناعات الغذائية»

وبموجب التعاون الاستراتيجي، سيتم خلال المرحلة الأولى، تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الميناء، وترسيخ مكانته مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، إضافة إلى رفد منظومة الأمن الغذائي، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء.
كما تتضمن المراحل اللاحقة من المشروع، تدشين مصنع حديث بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب، والذي سيشكل في نهاية المطاف مجمعاً صناعياً متكاملاً، يضم مرافق حديثة لمعالجة وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها في ميناء خليفة.
ونتطلع إلى توظيف بنيتنا التحتية المتطورة، وحلولنا اللوجستية المتكاملة، لنؤسس معاً منصة قوية، ننطلق من خلالها لتعزيز كفاءة ومرونة سلسلة التوريد الغذائي في الدولة».
ويأتي تعاوننا طويل الأمد مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى رفد منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استفادتنا من المرافق والخدمات المتطورة في ميناء خليفة، سنتمكن من تحسين سلسلة التوريد، وزيادة طاقاتنا الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية، وضمان التدفق المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، وتلبية للطلب الإقليمي المتزايد عليها».
ويؤكد هذا التعاون، التزام الطرفين بالسعي المشترك لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لتوفير احتياطيات استراتيجية من الحبوب، وتوفير سلاسل إمداد غذائية مستدامة في البلاد.
ومع تمتع المجمع الغذائي ببنى تحتية قوية ومستقرة، سيتمكن الطرفان من الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المتغيرة، والتواؤم مع ديناميكيات سلسلة التوريد.
وقد تم اختيار قطعة الأرض المستأجرة في موقع استراتيجي ضمن ميناء خليفة، ما يتيح الوصول المباشر إلى أرصفة الميناء ذي المياه العميقة، والقادر على استقبال سفن باناماكس الضخمة، وذات الحمولات الكبيرة.