شيخة النويس تبحث مع رئيس الكونغو الديمقراطية التعاون بمجالات السياحة والثقافة

التقت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026 حتى 2029، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بحث الجانبان سبل تطوير الشراكة المستقبلية بين منظمة الأمم المتحدة للسياحة والحكومة الكونغولية في مجالات الثقافة والسياحة والتنمية المستدامة.

كما استعرض اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الثقافي والفرص المستقبلية لتعزيز مكانة الكونغو كمركز ثقافي وسياحي رئيسي في القارة الأفريقية.

كما عقدت اجتماعاً مع يولاند إيليبي ما نديمبو، وزيرة الثقافة والفنون والتراث الكونغولية، حيث ناقشتا التعاون لدعم البنية التحتية الثقافية وتطوير السياسات العامة لحماية الملكية الفكرية وحقوق الفنانين. وسلط الاجتماع الضوء على ضرورة إعادة صياغة السياسات الثقافية والسياحية كأداة لإعادة بناء الهوية ودعم المجتمعات المحلية.

جاء اللقاءان في إطار زيارة شيخة النويس لجمهورية الكونغو الديمقراطية، للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من المهرجان العالمي للموسيقى والسياحة، الذي نظمته وزارة السياحة الكونغولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في العاصمة كينشاسا، وذلك بهدف دعم السياسات الثقافية والسياحية المستدامة، وتفعيل دور الفنون والموسيقى في تعزيز الحوار بين الشعوب عبر الأنشطة السياحية والثقافية المتنوعة.

وأكدت النويس، خلال مشاركتها، أن الموسيقى تمثل لغة عالمية قادرة على بناء جسور من التفاهم والتسامح والتضامن بين الثقافات، مشددة على أن الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية يعد من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً لفئة الشباب، مشيرة إلى أن الموسيقى تتجاوز الحدود وتعبّر عن المشتركات الإنسانية، ما يعززها وسيلة لنشر الوعي الثقافي وخلق الفرص السياحية المستدامة عبر القارات.

وخلال مشاركتها في المهرجان، أعلنت عن مبادرة دولية بعنوان «القرى الموسيقية عبر القارات»، والمقرر إطلاقها رسمياً عام 2026، وتهدف إلى إنشاء مراكز مجتمعية إبداعية في كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعمل على رعاية المواهب الموسيقية المحلية، وتعزيز التبادل الثقافي، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي في المجتمعات الريفية والحضرية على حد سواء، ضمن إطار يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما شاركت في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي عُقدت بعنوان «إيقاعات عبر الأطلسي من أجل السلام: تعزيز استراتيجيات المناصرة والسياسات لتقوية الروابط الدولية»، والتي جمعت وزراء وصناع سياسات دوليين من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وناقشت الجلسة الدور المتنامي للسياحة الموسيقية أداة للدبلوماسية الثقافية وبناء السلام والتنمية العادلة.

وذلك بمشاركة مابامبيا موسانغا ديدييه، وزير السياحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويوسف إسحق جاجاه، نائب وزير السياحة والثقافة والفنون الإبداعية بجمهورية غانا.